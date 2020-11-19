台東機場改善工程2023年完工　劉櫂豪爭取國際包機發展歡光

▲台東立委劉櫂豪要求交通部針對台東機場改善工程完工後，規劃國際包機促進在地觀光。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

立委劉櫂豪日前於立法院交通委員會主持110年度預算審查會議，邀請交通部林佳龍備詢。劉櫂豪針對東部交通建設，要求交通部基於交通平權，研議整體規劃評估，以及台東機場空側道面改善工程，111年完工後，應協助台東航空站爭取國際大型包機，促進國際觀光。



劉櫂豪表示，南迴鐵路電氣化即將於今年底通車營運，屆時普悠瑪、推拉式自強號可以行駛南迴線，不僅能增加運能，並縮短行車時間，加上台鐵將新採購600輛城際車輛，等交車投入營運後，南迴線的鐵路運輸服務品質將大幅提昇，但營運服務的提升也將帶動需求，目前東部的鐵路運輸花東線以及南迴線都僅能單線運行，花東線的全線雙軌化目前已經在陸續執行中，南迴線雙軌化也應加速評估規劃。劉櫂豪指出，除了重大的鐵路改善建設，交通部也應評估在瓶頸路段先做改善，期能改善整體運能，因此需要做整體的交通建設規劃，確保東部居民的交通平權，林佳龍部長允諾將會積極辦理，確保民眾的權益。

▲劉櫂豪要求爭取定期國際航線活絡光觀。



劉櫂豪說明，民航局辦理台東航空站空側道面改善工程，預計今年發包動工，111年完工，屆時台東航空站將可起降波音737、空中巴士A320等國際大型包機，劉櫂豪要求交通部及民航局應提早規劃，結合觀光局、民航局、地方政府以及民間業者，期能活絡台東國際包機，並期待未來能爭取國際定期航線，以促進觀光發展。林佳龍部長允諾將來推動促進台東觀光發展，吸引更多國際旅客來台。

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