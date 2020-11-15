台灣軍演多「恐因美國不願再罩」　《南華》：美方支持有限，得靠自己！

▲最近中國軍事威脅台灣日增，我軍與美軍合作引關注。（圖／示意圖／記者林悅翻攝）

記者陳亭伃／綜合報導

自美國大選前，亞太局勢就相當緊繃，除了南海海域以外，則為台海問題，不僅從中美貿易戰延燒，連帶美選之前的「一中認知」也成一觸即發的導火線。然而《南華早報》就分析，美國口口聲聲提到將會協防台灣，但台灣近期卻開始國內軍演頻頻，很可能就是因為美國的支持「是有限的」。

根據《南華早報》報導，台灣近期多次島內軍演，並且以美軍方式訓練來加強兩棲作戰的力量，而這一切看在中國眼中，似乎與美國口口聲聲承諾台灣「一定會力挺到底」的狀態不同，因為現階段若是美國再過度插手台海問題，很可能反惹毛中國升高緊張局勢。

日前台灣海軍總司令承認曾在台灣交換任務，「為了維護區域和平穩定，台美正在進行正常的軍事、安全合作交流」，但這樣的情況不僅引來中國的不滿，也讓外界揣測，倘若美國真的願意幫忙，台灣何來近期「單獨軍演的情況」頻繁增加，然而美軍與台灣的合作交流實質內容則未被公開。

自八月份以來中國解放軍幾乎天天繞台，美軍則不定期派遣軍艦協防，五角大廈發言人蘇普爾（John Supple）表示，美國將會遵守《臺灣關係法》，也會一邊強化美中關係，希望可以達到最終平衡，其餘的報導，則是謬論。