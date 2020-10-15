水情吃緊　農委會宣布桃竹苗地區1.9萬公頃停灌補償

▲桃竹苗地區1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今年創56年來首次沒颱風影響台灣，造成水情吃緊，日前桃竹苗等縣市水情燈號全轉為黃燈。行政院農業委員會於昨（14）日臨時召開「因應水情嚴峻，桃竹苗地區停灌補償說明」宣布桃竹苗地區1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施。

新竹市政府產發處表示，今年6至10月上旬各水庫集水區降雨量為歷史平均值2~6成，水情吃緊。農委會農田水利署辦理巡查圳路、執行配水、實施分區輪灌、啟用備用水井等應變措施後，仍不敵嚴峻水情，農委會宣布水稻1.3萬公頃、其他作物等0.6萬公頃，合計1.9萬公頃農田將實施停灌補償措施。稻作補償金計算，係以農家賺款的百分之一百零五，加生產成本計算；至於其他作物，亦將依作物類別及受影響程度，給予適度補償。

產發處表示，新竹市縣為頭前溪灌區，稻作面積約2794公頃(含新竹縣市)，市府初估二期稻作停灌受影響之面積約1000多公頃，另外影響稻農戶數估計約有400戶。提醒農民若有尋求其他水源搶灌者，仍需利用自由合法水源（例：合法水井）灌溉，就無補償金之領用。若領補償金就不能繼續種植。

產發處表示，補償申請作業將於停灌公告次日起展開，請停灌區內農民於公告次日10日內提出申請，並攜帶1、身份證或戶口名簿，2、印章或簽名，3、實耕者證明文件，4、農會或金融機構存摺影本，5、切結書等相關文件至農田水利署新竹管理處新竹工作站申辦。新竹工作站受理窗口為洪先生(03-5324871)，除常態受理申請外，亦將加派專人定期至各水利小組受理申請，減少農民舟車勞頓。相關停灌補償措施亦可洽行政院農業委員會水利署陳諾威正工程司諮詢(02-8195-3159)。