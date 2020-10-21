停灌區域非水稻作物補償標準出爐　每公頃最高14萬受理至10/30

▲本次停灌補償新竹市水稻受影響面積為1,068公頃。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應56年來最嚴峻的缺水旱象，經濟部日前會銜農委會公告乾旱最嚴重的桃竹苗地區實施停灌，並宣佈停灌範圍內的水稻田每公頃補償14萬元，昨日(20日)晚間再進一步公布大豆、地瓜、牧草、香蕉、芭樂、柑橘、蔬菜、茶等其他作物的補償標準。受理期間自10月21日至10月30日，假日無休；同時為因應農民申請需要，原稻作停灌補償申請期限由10月26日一併展延至10月30日。

新竹市政府產發處表示，新竹市停灌區域非水稻作物，包含雜糧、葉菜類、果樹與花卉等作物，面積約35公頃，都可依照農委會公告補償標準及流程申請。符合標準的農民，按受理日期及準備相關文件向新竹工作站提出申請，勿讓自身權益受損，而其他作物標準由專業小組評估後認定。

產發處表示，補償標準是經過連日來各類作物專家密集的調查評估作業，依停灌區域內之作物特性及受影響程度，考量作物生產成本、特定生產階段的後續產生損失及作物收成次數等因素所訂定，讓農民得到適當的補償，穩定農民生計。此外，倘農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息全數由政府補貼。

產發處長張力可表示，本次停灌補償本市水稻受影響面積為1,068公頃，截至20日已有642人申請，總計13,002筆土地，張處長亦再次籲提醒本市停灌區域內農民，於公告期限內攜帶並填寫1.身份證或戶口名簿、2.印章或簽名、3.實際耕作證明文件、4.農會或金融機構存摺影本、5.切結書等相關資料，至農田水利署新竹管理處新竹工作站申辦停灌補償；新竹管理處亦會排定時段指派專人到各水利小組受理申請(新竹工作站站長:洪宗宏先生，電話03-5324871)，以減少農民舟車勞頓。