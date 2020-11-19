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社會 社會焦點 保障人權

名魔術師點雞胸肉出包...被控亂嗆女外送員　網肉搜他：司法解決

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▲彰化。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲外送員po網自述過程。（圖／翻攝自臉書彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一位知名魔術師昨(18)日點了超商「雞胸肉」叫熊貓外送，拿到手卻是「冷的」，女外送員於是再重新跑一趟超商加熱，之後口角不歡而散。事後，女外送員po網自述過程、抒發委屆，認為這名客人應是點錯超商，因為全家才有加熱的，客人還拍照說要檢舉她等等，該po文引發熱議。

記者隨網路留言找到這名被點名的魔術師，他表示女外送員所述與事實有所落差，且行為有觸法疑慮，魔術師指出女外送員有用「不雅的言語辱罵」，甚至這篇po文圖涉將他個資外洩，已經毀及個人名譽，還帶風向讓一大票網友跟風，網友也將他個人臉書灌爆，這已經嚴重影響他個人及公司聲譽，目前已進入司法程序，謝謝媒體朋友關心。

▲▼ 彰化 。

▲外送員po網自述過程。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

彰化一名熊貓女外送員昨(18)日到臉書社團「彰化人大小事」po文寫下遇到一名客人(知名魔術師)點了超商「冷藏出貨」雞胸肉，卻要加熱的，收餐時說之前都有「加熱」、「難道加熱要錢」，女送貨員只好默默地再拿回去加熱。女外送員一查他的歷史訂單，以往他點到的都是有加熱的全家便利店。

文中指客人在最後不僅發怒還對她大小聲，還說他有攝影機、還拍照要檢舉她，女外送員認為「是你惡人先告狀點錯間，還要怪外送員」，文末還加上2句「好歹你也是個名人，留點名聲給人家探聽」。

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