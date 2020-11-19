滑臉書見1女嬰跟老公長相神似！兒透露：我有妹妹了…她崩潰抓姦

▲楊妻滑臉書時發現一名與自己前夫長相神似的女嬰，細查後才驚覺自己離婚前被戴綠帽。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

楊姓男子與妻結婚5年後外遇，不僅搬出家門與阮姓女子交往同居，甚至還產下一女，把私生子帶回家給父母照顧。楊妻2017年與夫離婚後，一日在瀏覽臉書時意外發現阮女發布的照片上，手中所抱的女嬰與前夫長相神似，驚覺有異，崩潰至法院提告。法庭上楊男辯稱自己外遇一事前妻全知情，且2人離婚前，前妻曾向他表示願意「做小的」。不過法官審結，仍認為楊男行為嚴重侵害其妻子配偶權，最後判賠20萬元。全案定讞。

楊男與妻2008年12月結婚後，2人因個性不合常有爭執，楊男遂於2013年間背著老婆與阮女交往，隔年更直接搬出去與對方的子女同居，並於2016年1、2月間與阮女發生關係，同年11月產下一女。

楊妻2017年8月離婚後，同年12月因在臉書上見到1名與前夫面容神似的女嬰，細查之下才確定自己過去遭戴綠帽，氣得以配偶權遭侵害為由向阮女及前夫提告，連帶求償50萬元精神慰撫金。

法庭上，阮女辯稱不知道自己原來是與人夫交往，直到替女兒申報戶口時，楊男才向她坦承已有妻小；楊男則稱，過去前妻為了不要離婚，曾表示自願「做小的」，他認為這樣即是妻子同意2人交往的意思。

桃園簡易庭認為，楊男與阮女行為顯然已侵害楊妻配偶權，衡量雙方財力後，判2人需賠償20萬元。但楊男不服判決，提起上訴，他主張自己與妻離婚前，2人關係早已形同陌路，沒有任何感情存在，對方不可能會有精神上的痛苦，且前妻2017年7月就已經知道他外遇產下1女，卻遲至2019年8月才提告，顯然已超過民法所定的2年時效，他本來就有權拒付賠償。

桃園地院二審庭中楊妻痛訴，她2012年時就已懷疑先生在外偷吃，只是當初無從證實，故拖到現在才提告，另外，她大兒子有去過楊男住的地方，回來後還向她說，「我有一個妹妹，爸爸跟別人結婚了，我有看到他們的結婚照」。就此，法官認為楊男婚姻中出軌屬實，原判決賠償金額沒有問題，審結維持原判。全案確定。

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