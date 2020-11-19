求職被要求「別在這上廁所」　跨性別者最大心願：不再被質問男女

▲伴盟跨性別小組成員陳梨珂勇敢發聲，最大心願是不再被質問是男或女。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

跨性別者面臨的挑戰，有時候更高於同性戀者！台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔分享，很多跨性別者從小就遇到各種歧視與壓迫，影響受教權益；甚至有人求職時被雇主要求「不要在我們這裡上廁所，不然其他人會不高興」，直接不錄取、辭退的案例更多。跨性別小組成員陳梨珂也提到，自己最大的心願，就是「在任何地方，都不必被質問自己是男是女」。

11月20日為國際跨性別紀念日，不過國內對於過性別者的認識仍然不足，為了讓更多人認識跨性別，台灣伴侶權益推動聯盟與多個單位共同舉辦「跨性別影展 —— 她／他 TA」，以2部跨性別電影《不敗女王：印嘉娜拉》與《玫瑰少年》，21日起全台巡迴放映共6場，即日起免費報名。

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▲台灣伴侶權益推動聯盟與多個單位共同舉辦「跨性別影展 —— 她／他 TA」。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

伴盟跨性別小組成員陳梨珂說，自己是在國小二年級就自我認同為女生，不過出生在基督教家庭，一開始也認為自己有罪，直到大學唸了哲學系，才開始認同自我。她說，「跨性別者」面臨的困難和挑戰，有時候比同性戀者更大，尤其父母難以理解，也會將她誤認為是同性戀，甚至用病理視角去解讀。

她也提到，其實有多達3分之1的跨性別者，自我認同為「非二元跨性別」，不認為自己是男或女的任何一邊，可能兩者都是，也可能在兩者中間，或者無性別，「因為性別本身其實是光譜態的，樣態很多元，不是男或女兩個極端的端點」。但非二元跨性者者的聲音和權益，可能更常被這個社會忽略。

梨珂說，自己現在最大的心願就是，「有一天可以在自我介紹時，不必再刻意強調自己的性別，並且在任何地方，都不必被質問自己是男是女」。台灣的跨性別處境極為艱辛，在充斥敵意的社會與漠視跨性別權益的政治環境下，跨性別者在學校、職場與生活中受到各種言語、肢體的排擠歧視。

伴盟秘書長簡至潔也舉例，有自我認同為女性的跨性別者，在大學入學住宿時，被校方認定必須住在男生宿舍，種種困難造成當事人後來只能輟學，等於受教權益被影響，還好她很有能力，有找到其他出路，否則高中學歷在現在社會來說也難以生存，「畢竟不是每個跨性別者都是IT大神，很多其實就像一般人一樣」。

有不少跨性別者到了職場也受到打壓，很多人在面試錄取之後，公司從身分證上看到標注的生理性別時，就決定不錄用；也有跨性別者被要求「不能在這裡上廁所」，例如辦公室在7樓，被要求到1樓或隔壁棟上廁所，還說「因為你在這裡上廁所，其他女員工會不高興」。而這些案例，受到歧視與壓迫的跨性別者向勞工局申訴後，幾乎都有獲得勝訴，「因為這確實就是職場中的性別歧視」。

簡至潔也說，很多跨性別者都已獲得精神醫師鑑定，建議他們以自我認同的性別去過真實生活；但因為現行法令規定，要變更法定性別時，除了要2張精神科醫生證明，還要摘除性腺器官與性徵之手術完成診斷書，因此伴盟也將推動「免術換證」相關法案 。

她也分享，很多跨性別者其實不願意公開身份，因為他們其實就只是一般人，想要以自我認同的性別去過一般人的生活，然而現實遇到不少挑戰和困難，近幾年才有越來越多跨性別者出面發聲。

伴盟與台灣國際女性影展、GagaOOLala屬於你的故事、高雄同志遊行、活躍教會（EMI高雄）、台中基地、花東彩虹嘉年華、成功大學性別平等教育委員會共同合作，舉辦「跨性別影展 —— 她／他 TA」，希望藉由2部跨性別電影《不敗女王：印嘉娜拉》與《玫瑰少年》，21日起全台巡迴放映共6場，期望台灣社會能夠接觸跨性別者的世界，打開心胸、接納差異。

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