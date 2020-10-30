台灣跨性別遊行10/30登場！唐鳳：12歲就不在網路提自己性別

▲唐鳳協助宣傳台灣第2屆「跨性別遊行」。（圖／翻攝自Facebook／台灣同志諮詢熱線協會）

記者林育綾／台北報導

台灣第2屆「跨性別遊行」將於今（30）日晚間於台北西門町登場，為隔日的台灣同志遊行暖身，事先更邀請到「台灣最紅跨性別」唐鳳政委錄製影片宣傳，他在片中提到，12歲起就不特別在網路上提及自己的性別，也理解網路社群看重的是共同的價值和貢獻，而不是角色和標籤。而來自泰國的網紅「Alizabeth 娘娘」將親臨現場，台灣同志諮詢熱線協會也表示，「跨性別」不僅是個人認同與身份，也有「跨越性別刻板疆界」的意涵。

台灣跨性別遊行可說是東亞創舉，去年首度舉辦時吸引2千人參加，今年第2屆主題為「鬥陣來去跨」，10/30晚間7點30分於西門町「電影主題公園」集合出發。主辦表示，「鬥陣來去跨」（Trans With Us）強調所有人都需要跨越社會的性別框架，自在做自己。

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同志熱線提到，由於在性別二元的社會，每個人都背負著性別刻板印象，男性被要求像個男人、女性被要求像個女人，但男和女不是只有一種樣貌，也沒有任何人格特質只能屬於單一性別。跨性別朋友以自己的方式，於生活中的多數時刻，都在挑戰性別刻板印象，而所有人都可以是打破性別刻板印象的鬥陣伙伴。

此次遊行前，更邀請了多位跨性別與非跨性別的名人錄影協助宣傳，包括行政院政務委員唐鳳、網路紅人Alizabeth 娘娘、酸六、小A辣，表達對跨性別遊行的支持，其中娘娘更將親臨現場；同時他們也呼籲跨性別朋友組隊參與隔日10/31的同志大遊行「成人之美」，讓「跨性別旗」也飄揚在六色彩虹旗海之中。

「跨性別遊行」選在台灣同志遊行的前一天晚上，於人潮聚集、也廣受同志朋友歡迎的西門町商圈舉行，他們希望所有廣義同志社群（LGBTI+）的一份子、挺同志的異性戀、所有認同遊行訴求的朋友，都能夠與跨性別「鬥陣」打破性別刻板印象，也鼓勵民眾以「跨越性別刻板印象的裝扮」共襄盛舉。



主辦也表示，「跨性別」不僅是個人認同與身份，也有跨越性別刻板疆界的意涵。不論認同自己的性別為何，或者以什麼樣的性別角色或性別裝扮在社會生活，只要跨越了男女二分的主流社會框架，都可以是跨性別的一份子。

目前遊行路線細節已經公布，由西門町「電影主題公園」集合出發，行經最熱鬧的商圈地帶，最後回到電影公園進行短講活動，讓所有在西門町逛街的民眾，看到台灣支持跨性別社群的聲音與努力。

▲台灣第2屆「跨性別遊行」路線。（圖／台灣同志諮詢熱線協會）

2020 台灣跨性別遊行——鬥陣來去跨

2019 Taiwan Trans March : Trans With Us

時間：10/30（五）19:00集合，19:30出發

地點：台北市電影主題公園（台北市萬華區康定路19號）

路線：電影公園 → 峨眉街 → 昆明街 → 漢口街二段 → 西寧南路 →成都路 → 康定路 → 電影公園

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