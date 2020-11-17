全新改版「星宇箱2.0」外觀出爐　星宇預告：沒搶到還有機會獲得

▲全新改版「星宇箱2.0」設計概念，重返地球途中受高溫燃燒質變，轉變為神秘的鐵隕灰。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空於今年中秋首度推出以航空運輸AKH集裝箱造型為設計靈感的中秋禮盒，吸引大批航空迷搶購，限量1500盒半小時就銷售一空。為滿足網友們的期望，星宇9月加碼推出全新2.0改版，今（17）日也正式公布外觀設計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲以星宇航空開航日期012320為紀念編碼。（圖／星宇航空提供）

星宇箱＃STARBOX 2.0以星宇航空開航日期012320為紀念編碼，箱體外形延續使用耐刮又耐摔的行李箱主流材質ABS+PC製作，在重返地球途中受到高溫燃燒質變，轉變為神秘且無與倫比的鐵隕灰箱體色彩，彷彿帶著網友一起踏入了宇宙時空被分割的結界。

▲隨著星宇箱2.0神秘面貌曝光，再次掀起星宇箱討論風潮。（圖／星宇航空提供）

與潮食尚品牌but. we love butter再續前緣，本次除了保留經典的「濃厚奶油餅乾」口味，為完整呈現星宇箱2.0重返地球的質變旅程，but.特別客製化獨一無二的黑色元素創新口味——北海道乳酪。奶油圓餅的神秘黑色外皮取自台灣山區孟宗竹的天然竹碳，內餡則以北海道生乳酪與比利時白巧克力衝撞出令人難以忘懷的太空滋味。

▲全新改版「星宇箱2.0」神秘外觀曝。（圖／星宇航空提供）

呼應鐵隕灰箱體設計，紀念夜光貼紙以「夜訪地球」為主題，創作出探險家隨身攜帶的指向針、用來辨識身份的軍牌及重返地球的行李貼條……等，經歷質變後的飛行宣言飄帶則選用星宇箱返回地球時，最能突顯於湛藍海洋與天空的「太空橘」，掛上「Back to the Earth」飛行飄帶衝破大氣層，嶄新配色的衝突美感成為高空中最明亮的焦點。

隨著星宇箱2.0神秘面貌的曝光，勢必再掀起星宇箱討論風潮！星宇箱＃STARBOX 2.0將於12月及明年1月分批陸續到貨，購買者可至星宇小舖（https://bit.ly/36DKOky）查詢相關資訊。

星宇航空表示，未能順利購得者也請別扼腕，敬請持續關注星宇航空的活動與動態，將有機會獲得甫開賣即秒殺的重返地球星宇箱2.0。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來