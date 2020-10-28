星宇航空帥氣同框保時捷　3款即將上市「純電跑車」開進桃機

▲星宇航空同框保時捷。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

保時捷自製節目「跑車大明星」今（28）日前進桃園機場取景，現場展示保時捷三款即將於2020年底上市的純電跑車Taycan：Taycan 4S、Taycan Turbo、Taycan Turbo S，並與星宇航空航機前一字排開，帥度破表。星宇航空董事長張國煒也特別以主人的身份，歡迎主持人王偉忠及鳳小岳一同上機參觀。

保時捷的發起人Ferdinand Porsche，從小受到父親的耳濡目染，對於機械與汽車充滿浪漫與幻想，從18歲就開始專研汽車馬達的設計，秉持對跑車的熱情與理念‧台灣保時捷首次嘗試自製節目，拍攝環島實境秀「跑車大明星 Taycan Meets Stars」，以駕馭Taycan環台的方式，與各界名人展開浪漫對談，為該公司首台純電跑車Taycan宣傳。

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▲星宇航空同框保時捷。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，由於董事長張國煒對航空擁有無限的熱情，並對航機各項設備從性能、設計、品質都有一套自己的堅持，因此保時捷邀請張董事長以特別來賓身份出席節目錄影，就自身機長的身份和經驗，帶領來賓揭開星宇航空駕駛艙的神秘面紗。

張國煒也帶著觀眾一同品嚐星宇航空商務艙專屬的兩套米其林星級飛機餐：Longtail及鳥喜串燒，並與主持嘉賓暢談對極致工藝與速度的熱愛與堅持。

▲▼星宇航空同框保時捷。（圖／星宇航空提供）

為了完成Taycan和星宇飛機帥氣同框的期待，經過近一個月的籌備及桃園機場公司的大力協助，終於在今天順利展開拍攝工作。

由於機場為管制區域，各項車輛及人員都需經過嚴格的申請和查驗流程，這也是首度有超跑於航機前進行拍攝作業。該節目預計在12月於保時捷官方YouTube頻道、網路視頻及電視台播出，敬請期待。

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