星宇航空申請15條「北美航權」獲交部核可　預計2022年起開航

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

雖然新冠疫情持續衝擊航空業，但星宇航空去年宣布購買17架A350 XWB廣體客機，持續布局長程航線，近來陸續向交通部民航局提出北美15條航線航權申請，也獲得交通部核可。

交通部官員指出，由於美國是開放天空，只要航空公司提出申請都沒什麼問題。據了解，星宇航空都有陸續提出北美航權申請，交通部也陸續審核通過。

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星宇航空公關長聶國維表示，台北飛美國的15條航線，是未來可能計畫開航的點，星宇先向民航局申請可能計畫會飛的航線，先把申請許可申請出來，後續將視市場情況展開籌備工作。

▲星宇航空申請營運台灣出發北美15條航權。（圖／星宇航空提供）

據了解，星宇航空申請營運台灣出發北美航權，包含洛杉磯、舊金山、關島、檀香山、西雅圖、聖荷西、安大略、紐約甘迺迪、紐約紐華克、華盛頓、休士頓、芝加哥、達拉斯、邁阿密及波士頓等航線，預計2022年第二季起開航。

目前星宇航空有租13架飛區域航線的飛機A321neo，另有租8架A330-900neo，預計明年Q4引進，未來主要飛東南亞及東北亞主要商業城市；同時購買17架A350 XWB廣體客機，包含9架A350-900、8架A350-1000。

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