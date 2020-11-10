最狂飛機迷爸媽！寶寶取名「星宇」　證件曝光千人暴動：太浪漫

▲飛機迷從小培養。（圖／原PO授權提供，勿任意翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

太愛星宇航空，喜歡到連寶寶都取名叫「星宇」！一名剛升格人母的女子透露，他和老公是超級飛機迷，也是因為飛機而相遇，對星宇航空更是有著非凡的執著與喜愛，甚至將剛出生的孩子取名為「星宇」，還大方曬出健保卡，引發網友暴動朝聖。

女子在臉書社團「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」表示，原本年初要去搭乘星宇航空首航，卻因為孕吐太嚴重只好取消，為了彌補這遺憾，「我們夫妻倆決定，第一次帶寶寶出國就選定乘星宇航空」。

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她指出，懷孕前就和老公一起想好小孩名字，後來檢查出懷孕後，意外發現受孕時間與星宇航空首航同樣都是1月份，覺得孩子和這家航空公司很有緣，於是直接把「星宇」當作小孩的名字，「從小開始訓練當航迷」，簡直是無人能敵的超級鐵粉。

寶寶與健保卡的合照曝光後，超過6000人嗨回，「劉星宇這名字太酷了！即是星宇航空，又是流星雨，整個浪漫畫面就出來了」、「也太好聽的名字了吧！莫名的覺得你們的相遇，與孩子的名字就是超浪漫的啊」、「英文小名直接 STARLUX ，超棒」、「劉國煒聽起來比較威！」

▼劉星宇諧音流星雨。（圖／翻攝自星宇航空 討論區 STARLUX Airlines）

