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星宇首本桌曆「初始號」搶先看　拍成時尚大片還能典藏K董接機照

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▲▼星宇航空首本桌曆「初始號」搶先看。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空讓機坪化身伸展台，模特兒打破日常規範展現空服員制服。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

2021 STARLUX星宇航空桌曆「初始號」即將氣勢登場，星宇航空史上第一本桌曆以星際銀呈現太空艙般的機械金屬感，一頁頁如科幻電影海報的航機寫真，帶大家展望全新的年度。桌曆今（9）日17:00至11月18日23:59於星宇小舖開放預購，每筆訂單限購10本，預購首刷3,000份限量加贈明信片四入組。

▲▼星宇航空首本桌曆「初始號」搶先看。（圖／星宇航空提供）

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▲2021星宇桌曆初始號外包裝為金屬鋁箔袋真空收縮處理，創意模擬太空包裝。（圖／星宇航空提供）

▼2021星宇桌曆封面以艙門作為設計主體。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空首本桌曆「初始號」搶先看。（圖／星宇航空提供）

2021 STARLUX星宇航空桌曆採用星際銀為主色調，打造沈靜高雅的太空科技感，外包裝為金屬鋁箔袋真空收縮處理，創意模擬太空包裝，桌曆底部設計磁吸式反折站立，反折處燙銀STARLUX logo提升整體質感及穩重度，封面以銀色線條勾勒艙門輪廓及機身蒙皮鉚釘，翻開封面即象徵打開艙門，映入眼簾的是簡單卻鼓舞人心的一句話：Time to start a new chapter，期許能重整腳步開啟嶄新的一年。

▲▼星宇航空首本桌曆「初始號」搶先看。（圖／星宇航空提供）

▲桌曆跳脫常見之航機拍攝視角及手法，以結構性及透視感十足的構圖，展現星宇A321neo不同的角度及姿態。（圖／星宇航空提供）

▼一月及十二月份首尾呼應，選擇張國煒董事長親自從德國漢堡接回星宇首架A321neo時，身穿機師訓練服步入B-58201機艙及檢查航機的身影。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空首本桌曆「初始號」搶先看。（圖／星宇航空提供）

內頁照片氣勢磅礴並具故事性，刻意將天色及天光調整為金屬灰色調，一方面呼應了太空風格，也希望能傳達衝破雲霄雨過天青的展望。另外，透過一月及十二月份首尾呼應，選擇張國煒董事長親自從德國漢堡接回星宇首架A321neo時，身穿機師訓練服步入B-58201機艙及檢查航機的身影，不僅讓粉絲能永久珍藏別具意義的畫面，也分別表達一個年度令人期待的開始及完美慎重的結束。

▲▼星宇航空首本桌曆「初始號」搶先看。（圖／星宇航空提供）

▲桌曆跳脫常見之航機拍攝視角及手法，凸顯一般人難以看到的局部細節。（圖／星宇航空提供）

為呈現時尚大片的風格，星宇航空特別委請專業攝影團隊及模特兒進行拍攝，跳脫常見之航機拍攝視角及手法，以結構性、透視感十足的構圖，展現星宇A321neo不同的角度及姿態，更凸顯一般人難以看到的局部細節，包含發動機內部機件、機腹構造及駕駛艙等。

星宇航空讓機坪化身伸展台，模特兒打破日常規範展現空服員制服，霸氣的轉身、瀟灑的台步，展現星宇制服華麗時尚的一面。這次的拍攝連老天也幫忙，拍攝日突如其來的一場大雨過後，造就雲破天漸開的氛圍，天然的完美呈現星宇期望的大氣風格。

▲▼星宇航空首本桌曆「初始號」搶先看。（圖／星宇航空提供）

▲內頁附國曆農曆及節氣，大方格記事欄方便書寫。（圖／星宇航空提供）

▼側邊月份快捷索引 。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空首本桌曆「初始號」搶先看。（圖／星宇航空提供）

除了美學上的講究，星宇航空首本桌曆以最高規格印刷金屬光澤，忠實呈現每張照片的光線及細節，同時也重視商品的實用性，設計內頁側邊月份快捷索引、大格記事欄，致力打造一本兼具收藏及實用價值的精品桌曆。

▲▼星宇航空首本桌曆「初始號」搶先看。（圖／星宇航空提供）

▲預購期間加贈限定明信片四入組。（圖／星宇航空提供）

2021 STARLUX星宇航空桌曆售價TWD580，預購期為今日17:00至18日23:59，預購首刷3,000份限量加贈A321neo攝影明信片四入組，每張皆為特選經典美照，快把握機會擁有更多珍貴的A321neo寫真。

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