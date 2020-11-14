「搭星宇轉高鐵」更便宜！加購車票打8折　桃園站起訖都適用

▲星宇航空與高鐵合作。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）



記者李宜秦／台北報導

星宇航空日前宣布將於12月陸續開闢曼谷、大阪、東京三大航點，為便利民眾搭機，星宇特別與台灣高鐵公司合作，即起持星宇航空機票即可加購高鐵車票，商務車廂享85折、標準車廂享8折優惠，現起訖點之一為高鐵桃園站。

星宇航空日前宣佈，將於12月陸續開闢曼谷、大阪、東京三大航點，搶佔亞洲重點城市，積極迎戰航空業的嚴峻寒冬。曼谷、大阪航線已自11月2日起於星宇航空官網及各大旅行社接受訂位，東京航線則暫訂於11月中開放訂位。

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星宇航空新開闢之三航點，初期提供每周2班的飛航服務，預定於12月1日開闢桃園-曼谷（蘇凡納布）、12月15日開闢桃園-大阪（關西）、12月16日開闢桃園-東京（成田）航線，並以月為單位，依市場需求，機動調整航班，穩健迎接逐步復甦的旅運市場。

▲▼星宇航空12月開闢新航線。（圖／星宇航空提供）

星宇航空也於臉書官網宣布，將於高鐵公司合作，即日起，持星宇航空機票即可加購高鐵車票，且搭乘商務車廂可享85折、標準車廂享8折優惠，完成訂購機票後的第二日，即可加購。

星宇航空表示，高鐵車票為車次出發28日前至60分鐘前開放加購，旅客可選擇並預訂起飛航班前三日（含當日）或抵達航班後三日（含當日）之高鐵車次。

星宇航空指出，加購的高鐵車票起訖點，需要符合星宇航空機票之起迄點，如機票之去回程航站為桃園國際機場，可加購往來高鐵桃園站之高鐵車票，等於起訖點之一須為高鐵桃園站。另每筆高鐵訂位代號最多可訂購10張單程車票。

針對此消息不少旅客都相當興奮，紛紛留言「這讓中南部的朋友有福了」、「史上最讚的合作」、「超棒的」，不過也有不少人建議「可是我是搭機捷」、「應該也跟機捷合作的」。