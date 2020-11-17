詐團成員被逮黑吃黑自救　遭首腦發布「查緝專刊」私刑打斷手

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有竹聯幫分子組成詐騙集團，喬裝成公司執行長，宣稱可以「投資輕鬆獲利」，從事2年多不法獲利上千萬元，但最後車手被逮竟不聞不問，旗下車手只能「盜用公款」自救，嫌犯等人還發布「懸賞專刊」，有車手被抓到慘被打斷手。

警方調查，36歲的段姓男子，以竹聯幫天蠍堂大哥自居，主要從事詐騙活動，起初從假檢警監管財務開始，事後更直接喬裝公司執行長，在網路刊登投資輕鬆賺的廣告，誘使被害人匯款後，段嫌等人就人間蒸發。

▲黑幫大哥裝執行長詐上千萬，旗下車手被逮全不理，車手自組自救會還被斷手。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，段姓嫌犯手段相當兇殘，有車手幫段嫌等人做事被警方逮捕，段嫌竟然不聞不問，事後其他車手看不下去，盜用公款幫車手籌措律師費、交保金，段嫌等人少收到錢，還直接發布「懸賞專刊」。一名44歲的李姓車手被活逮，竟然被打斷左手，其他車手的家人也同樣遭到恐嚇、騷擾，住處遭闖入狂砸洩憤，警方共計逮捕段嫌在內等9名嫌犯，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

▲旗下車手組自救會黑吃黑籌措律師費，但竟被發布查緝專刊，被抓到還慘被打斷手。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，依據全球數據庫(NUMBEO)公布之「城市安全指數」(Safety Index)，台北市2019年排名全球第5名，2020年進步為全球第3名，而在本次專案也執行逮捕黑幫成員達988人。

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