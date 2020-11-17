製鞋大廠染疫源頭回台又確診　台男9月已中鏢「在緬聚餐傳2友人」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增2例新冠肺炎境外移入病例，其中有1例本國籍30多歲男性（案606）從緬甸返國被確診，值得注意的是，他曾經於9月在當地確診染疫，且和我國先前判定確診的案501及505聚餐，推估是這兩人染疫的源頭，而案501傳是國內製鞋大廠緬甸廠的員工，當時引發一陣議論。

指揮中心表示，案605今(2020)年3月至緬甸工作，9月6日起陸續出現嗜睡、發燒、嗅味覺喪失等症狀，於當地就醫確診新冠肺炎，隔離期間未再採檢，因症狀緩解於9月下旬解除隔離。

個案11月8日返國入境時，因主動告知曾於緬甸確診，且曾在當地接觸我國案501及案505，故由機場檢疫人員安排採檢，同日個案於檢疫所等待檢驗結果時，出現喉嚨癢及輕微咳嗽症狀，後續因機場採檢結果為陰性，轉至防疫旅館居家檢疫；個案11月13日咳嗽症狀加劇，主動回報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值33)。

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莊人祥表示，案501及案505與本次確診案605為友人關係，9月6日曾經一起用餐，目前研判案605是傳染給另外2人，屬於指標個案。

衛生單位調查個案同班機前後二排座位旅客共4人，3人列居家隔離、1人未入境；機組員共5人，因有適當防護，列自主健康管理。

▲疾管署記者會。（圖／記者陳煥丞攝）