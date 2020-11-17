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台南暴打小黃運將關鍵曝！控手機掉落被輾壞　兇殘騎士2罪嚴懲

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▲機車騎士在大馬路上，公然以腳踢、踹，以安全帽猛砸小黃司機之兇殘畫面景象令人震驚害怕，台南是不是沒有法律了。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

▲市警四分局將涉案37歲王姓男子傳喚到案，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區府前路二段，16日晚發生一起街頭鬥毆事件，一輛計程車與1輛機車疑發生行車糾紛，雙方在街頭全武行，計程車司機被打倒在地，遭騎士拿安全猛砸，警方迅速傳喚涉案人王姓男騎士到案，王男指出其手機掉落遭計程車輾壞，雙方理論時發生口角引發互毆，全案偵訊後將依傷害、強制等罪嫌函送法辦。

該街頭鬥毆事件發生在16日晚上6時多，地點在安平區台南市永華市政中心後門的府前路二段與府前三街口路上，一輛計程車疑與一輛機車疑因行車糾紛發生衝突，計程車司機與機車騎士2人在路上理論，一言不合發生肢體衝突，小黃司機不敵被打倒在地。

▲機車騎士在大馬路上，公然以腳踢、踹，以安全帽猛砸小黃司機之兇殘畫面景象令人震驚害怕，台南是不是沒有法律了。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

▲機車騎士在大馬路上，公然以腳踢、踹，以安全帽猛砸小黃司機之兇殘畫面景象令人震驚害怕，台南是不是沒有法律了。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

騎士不肯罷休，不僅踩、踹小黃司機胸部，還拿安全帽猛砸司機頭部，有民眾發眾馬上拿手機錄影，並PO臉書社群「台南爆料公社」。

台南市警四分局警方接獲110報案，馬上派警網到場，警方到場時機車騎士已逃逸，51歲陳姓計程車司機，遭機車騎士以安全帽毆打，致身體部位多處受傷，立即送至郭綜合醫院治療，目前無生命危險。

目擊民眾紛紛將影片PO在「台南爆料公社」，網友：「整個往死裡打，警察一來就馬上跑掉！」，並描述當時雙方發生行車糾紛，騎士下車拿安全帽往運將頭部「狂貓」將近5分鐘，「不知道前面司機被打了多久…」且還有拍到騎士狠狠用腳踩死運將脖子，現場民眾上前勸阻都被用力推開。影片中，可見計程車逆向停在雙黃線上，機車則橫停在車前，運將倒在車後痛得不斷翻滾，穿著全身黑的光頭騎士凶神惡煞，對著倒地的運將不斷叫囂「蛤！」「對嗎？」「你在派三Ｘ？」一腳踩著他，一手拿著安全帽，猛烈重擊頭部，讓現場民眾看得驚聲尖叫，畫面相當嚇人。

警方於案發後短短3小時，持通知書循線於16日深夜9時35分許，迅速將37歲王姓涉案機車騎士帶回派出所製作筆錄，對於其可能涉及強制罪及傷害罪嫌部分，依法究辦。

▲機車騎士在大馬路上，公然以腳踢、踹，以安全帽猛砸小黃司機之兇殘畫面景象令人震驚害怕，台南是不是沒有法律了。（圖／記者林悅翻攝）

▲引發此起衝突的王男手機。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，警訊中王男表示，因他的手機掉落，他要撿時，發現手機被計程車輾壞，所他找對方理論，雙方一言不合發生互毆。惟對於王男指控手機被計程車輾壞，被害小黃司機否認有壓到手機。由於王男並非現行犯，偵訊後依法請回，警方將於17日依傷害、強制罪嫌函送台南地檢署偵辦。 

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