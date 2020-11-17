新增2境外從印尼、緬甸入境　1人9月曾染疫、1人曾接觸確診者

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案為30多歲本國籍男性(案605)及50多歲本國籍男性(案606)，分別自緬甸、印尼入境。

指揮中心表示，案605今(2020)年3月至緬甸工作，9月6日起陸續出現嗜睡、發燒、嗅味覺喪失等症狀，於當地就醫確診武漢肺炎，隔離期間未再採檢，因症狀緩解於9月下旬解除隔離。個案11月8日返國入境時，因主動告知曾於緬甸確診，且曾在當地接觸我國案501及案505，故由機場檢疫人員安排採檢，同日個案於檢疫所等待檢驗結果時，出現喉嚨癢及輕微咳嗽症狀，後續因機場採檢結果為陰性，轉至防疫旅館居家檢疫；個案11月13日咳嗽症狀加劇，主動回報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值33)。個案同班機前後二排座位旅客共4人，3人列居家隔離、1人未入境；機組員共5人，因有適當防護，列自主健康管理。

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▲▼案605、606機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案606因工作於今年9月前往印尼，11月9日起陸續出現咳嗽、味覺異常、呼吸不順、發燒、腹瀉及肌肉痠痛等症狀，僅自行服藥未就醫；個案11月15日入境時持有登機前3日內血清抗體檢驗陰性報告，因主動告知曾有症狀，且曾接觸確診個案，於機場進行採檢，並於今日確診。個案同班機前後二排座位旅客共1人，未入境；機組員共21人，因有適當防護，列自主健康管理。

根據指揮中心統計，國內目前累計其中605例確診，分別為513例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、536人解除隔離，其餘住院隔離中。

▲我國新增2例境外移入COVID-19病例，分自緬甸、印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）