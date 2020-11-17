中天新聞換照18日排入NCC委員會　不排除蔡衍明降低持股後過關

▲中天換照前，NCC門口加強警力戒備、蒐證。（資料照片／記者游宗樺攝）

記者陳世昌／台北報導



備受矚目的中天新聞台申請換照案已敲定明（18）日NCC委員會中進行實質審查，會中預計將邀請中天負責人與大股東等具決策人士於下周三（25日）到NCC做最後一次陳述與承諾，隨後由7位委員做出最終決議；如果中天無法立即承諾，還需就承諾事項補充書面說明，NCC會再等一周到12月2日做最後決議。一般推估，NCC將以附加多項條款方式許可，不排除要求最大股東蔡衍明降低持股避免過度集中（目前佔70%）。



中天電視旗下的中天新聞台、中天綜合台6年效期的衛星頻道執照即將在12月11日到期，其中新聞台因多次違規受罰紀錄，且具高度政治性，引起各方關注，NCC特別為新聞台換照舉辦首次聽證會，收集當事人、關係人、專家學者意見，日前中天再次前往NCC做補充說明，以上程序告一段落後，18日將綜合各方意見與資料，在NCC委員會中進行實質審議。

▲中天換照審議期間，NCC門口有抗議民眾集結。（資料照片／記者游宗樺攝）

據可靠消息，NCC18日首度排審中天電視換照案，將不會馬上拍版定案，而是再邀請中天負責人、大股東於下周到會做最後補充說明，並且就NCC提出的附帶條款「劃押」做出承諾。



由於NCC自105年廣電三法修法，增加換照評分佔比規定之後，未曾出現過有任何一家電視台被NCC不許可換照，綜合各方意見推估，NCC最終將會以多個附加條款方式，許可中天新聞台換照，其中除了中天已自動提出的增設2-4名具傳播、法學專業的董事、增加第3名獨立編審、設立觀眾申訴委員會、強化落實倫理委員會決議機制，並規劃１年50堂教育訓練課程等，NCC極可能要求中天分散股權，避免過度集中於蔡衍明及其家族。



至於附加條款是否會將中天新聞移頻到CH80-100頻段？官員指出，頻道規畫與異動是有線電視系統台的權利，必須由系統台提出申請，且要有完善配套措施，經NCC許可後才能移頻。

▲旺中集團董事長蔡衍明是否願意降低持股以確保中天新聞台換照過關？（資料照片／記者湯興漢攝）