中天換照需過3+1關　NCC公布「衛星頻道換照審查評分表」



▲中天新聞台換照案日前舉行聽證會，場外有許多抗議名民眾。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC11日通過「衛星頻道節目供應事業一般頻道換照審查評分表」，表格針對衛星電視每6年一次的換照審議，擬定3+1階段評審方式，列出詳細的審查項目與分數佔比。由於此表格公布的時間，正好是中天新聞換照審議的敏感階段，NCC表示，評分表自105年開始即在換照作業中使用，這次將表格法制化並對外公布，是讓審議內容透明化，並非針對中天換照。

中天新聞台申請換照：歷經聽證會、到會補充說明等程序，目前正在NCC進行最終同意換照與否的審議，估計最快2周內會有結果。



NCC發言人翁柏宗表示，11日新審議通過訂定「衛星頻道節目供應事業一般頻道換照審查評分表」是行之多年的審議換照案件評分準據，並非針對個案。根據行政流程，此表格最快在下周行政院公報中心刊登後生效，正好可趕上中天新聞台審議使用。



根據NCC公布的換照評分表，審議程序分為「3+1」階段，包括：

第一階段：資格審，排除有國安、前科等不適格者。

第二階段：就「未來6年營運計畫佔比60%、過去6年營運報行佔比40%」具體評分項目與佔比。

第三階段：除了第一、二階段之外的其他應審酌事項。

最後一階段：最終審查結果。





▲中天新聞台換照案聽證會，NCC派出3位委員(左起)林麗雲、王維菁、蕭祈宏共同主持。（圖／記者湯興漢攝）



這項表格也是NCC首次公開有具體項目、分數佔比的審議表格，NCC內容處長黃文哲表示，自105年廣電三法修法通過後，開始在換照審議時採用「未來6年營運計畫佔比60%、過去6年營運報行佔比40%」計分方式，並開始使用此表格，但過去只有評審委員內部使用，未對外公開，換照業者也不知道具體項目佔比。



根據NCC的作業，一般申請換照的電視台，只收到最終許可或不許可換照的結果告知，並不會載明原因為何？或是具體評分多少？更不清楚評分內容與佔比有那些。



NCC官員透露，上述的評議方式，自105年實施以來，實際上沒有任何一家電視台沒有換照成功(但有各種不同附款)。

NCC強調，本評分表中各細項之評分，是將諮詢委員審查實務配分予以法制化，並以行政程序法第160條第2項規定予以發布，以作為依循。





衛星頻道節目供應事業一般頻道換照審查評分表





▲第一階段評審內容，法定資格審查。（圖／記者陳世昌攝）





▲第二階段評審內容，列出「未來6年營運計畫佔比60%、過去6年營運報行佔比40%」詳細審查項目與分數佔比。（圖／記者陳世昌攝）





▲第三階段評審內容，不在第一、二階段的其他應審酌事項。（圖／記者陳世昌攝）





▲最後階段，NCC委員最終決議。（圖／記者陳世昌攝）



