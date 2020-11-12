NCC：審查評分表是行政機關自我約束　不是針對中天新聞台



▲中天電視旗下中天新聞台申請換照案正在NCC審議中，成為高度政治敏感事件（圖／中天新聞台提供）



記者陳世昌／台北報導



NCC11日審議通過訂定「衛星頻換照審查評分表」，由於時間上正是中天新聞台換照審查的敏感點，引起中天電視質疑NCC是針對中天而來，批評是「考試交卷後才來更改考題配分」，明顯有2大違法事證。NCC12日回應表示，審查項目內容列出各細項配分，實質上是拘束評分委員，使審查程序更加嚴謹。審查評分表是行政機關自我約束的表現，並且適用於所有衛廣事業一般頻道之換照審查。



中天電視認為，換照程序進行到一半才公佈評分標準，對中天很不利，這個表格是為中天量身定做，而且還是聽證會、面談結束之後才公布；且針對未來營運計劃的評分配比，明顯違背NCC自己所發佈的換照審查辦法第11條第3項後段準用申設審查辦法第13條第1項4:2:2:1:1規定。





▲中天新聞台換照聽證會，場外有許多抗議聲援民眾。（圖／記者湯興漢攝）



NCC說明，為求法制化，所以將105年以來申換諮詢會議所使用的評分審查標準予以行政規則化，可提供所有委員一致的評分標準。

NCC澄清，該表之公告，並不改變原本衛廣事業換照過程中相關程序、審查項目、評分基準及其他應遵行事項，未有外界所稱有「針對特定業者」、「因人設事」、「修改配分」等疑慮。