　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

考試交卷後才更改考題配分！中天批NCC公布換照評分表格違法

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會，場外抗議聲援民眾演出抬棺行動劇，與警方爆發小規模衝突。（圖／記者湯興漢攝）
▲中天新聞台聽證會，場外抗議聲援民眾演出抬棺行動劇。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC11日通過「衛星頻道換照審查評分表」，且再三強調非針對審議中的中天新聞台換照案，但中天電視晚間表示，「換照程序進行中才公佈評分標準不利中天，不能適用於中天新聞此次換照」，且批評NCC這個表格是為中天量身定做，聽證會、面談結束之後才公布，等於是「考試交卷後才來更改考題配分」，明顯有2大違法事證。

相關報導~中天換照需過3+1關　NCC公布「衛星頻道換照審查評分表」

NCC內容處長黃文哲11日強調，公布此表是避免負責審議重責的委員在沒有標準下恣意做出最終評斷，讓審議過程透明化是負責任的做法，也可面對外界公評。雖然可能引起外界質疑為「中天條款」，但NCC最終仍決定對的事就該去做。

▲▼「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會。（圖／記者湯興漢攝）
▲中天大股東蔡衍明出席中天新聞台聽證會。（圖／記者湯興漢攝）

果然到了晚間，中天針對NCC今(11)日委員會更改審換照評分細項標準，認為是製造不公平審換照條件，中天新聞強烈呼籲NCC勿違法濫權開惡例，陷蔡政府於不義。

中天新聞質疑NCC最新公布的評分表，針對未來營運計劃的評分配比，明顯違背NCC自己所發佈的換照審查辦法第11條第3項後段準用申設審查辦法第13條第1項「4:2:2:1:1」之規定，一句行之有年，礙難取信大眾。

中天認為更爭議的是，佔40分權重的「過去營運計劃執行報告」，NCC疑擅自提高「內部控管機制與自律組織運作執行情形」評分佔比達50%為20分，顯然為中天量身定做，也等於是考試交卷後才來更改考題配分！

中天新聞呼籲，若NCC主張過往關於評鑑分數的各項比例與今日公布之評分表相同，即應立刻公布中天新聞執照期間前三年之評鑑與各家電視新聞台的評鑑分數，以證其說。NCC臨時改變審換照評分標準，試圖改變審照制度的公平規則，仍盼NCC勿違反法令，創下台灣監理機關違法的惡例。

▲中天換照聽證會，600名民眾擠爆濟南路，白狼、熊海靈到場。（圖／記者游宗樺攝）
▲中天換照聽證會，場外有許多民眾抗議。（圖／記者游宗樺攝）

中天整理出NCC2項涉違法事證如下：

一、違背「換照審查辦法」準用「申設審查辦法」規定
11日所公布之評分表，關於未來6年營運計畫60分部分，違背NCC自己所發布的「換照審查辦法第11條第3項後段」之規定，其準用「申設審查辦法」第13條第1項，評分項目分別為：

1、頻道定位與內容規劃40分
2、.內部控管機制與內容編審制度20分
3、財務規劃與收費基準20分
4、公司組織與人員訓練10分
5、客服部門編制與意見處理10分

上列5項基準佔比為4：2：2：1：1，若以總分60分換算後，分數應為24分、12分、12分、6分、6分，但NCC所公布的評分表，不僅評分項目文字表達與換照審查辦法及申設審查辦法的文字表達不同，分數佔比分別為25分、15分、10分、5分、5分」，明顯違背「換照審查辦法」準用「申設審查辦法」規定，已屬違背法令行為而為無效。

二、分數配比違背NCC自己所發布的「換照審查辦法第11條第3項前段」、「評鑑審查辦法第9條」及「諮詢審議規則第6條第2款」規定
NCC11日公佈換照審查評分標準，表示只為法制化，非針對特定電視台，但中天新聞指出，過去2年半的營運計畫執行報告佔換照審查40分，分數配比也違背NCC自己所發布的「換照審查辦法第11條第3項前段」、「評鑑審查辦法第9條」及「諮詢審議規則第6條第2款」規定，比例適用4：2：2：1：1，應為16分、8分、8分、4分、4分。

但NCC公布的評分表卻是8分，20分，4分，4分，4分，其中擅自提高「內部控管機制及內容編審制度」為20分，佔比達50%，顯然是為了中天新聞量身定做，且已違背相關辦法之規範意旨及過往NCC評分比例之行政慣例，亦屬違背法令之無效行為。
 

ET快訊
快訊／嘉義驚傳逆女砍母！媽媽「肚子被刺」浴血逃家
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中天換照需過3+1關　NCC公布「衛星頻道換照審查評分表」

考試交卷後才更改考題配分！中天批NCC公布換照評分表格違法

反萊豬！藍揭「瘦肉精屠宰場」真相　綠怒槓假訊息、撕裂社會

警總吸收陳菊踢鐵板　竟形容她潑婦、自大冷酷、中毒太深

于北辰打臉吳斯懷：川普任期內台灣安全　72天後要建軍備戰

快訊／雙11共機也來擾台　2架次運8進入我防空識別區

駐俄代表處1職員確診新冠肺炎　領務服務改「預約制」

疫苗成效不明？　疫情指揮中心諮委：明年底出國是樂觀估計

民進黨發言人添新血　簡舒培、劉康彥加入行列

3000元「三倍券擴大發放」　領取資格公開

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

不滿被當空氣！議員怒摔名牌　「趕自己出場」留縣長原地苦笑

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

考試交卷後才更改考題配分！中天批NCC公布換照評分表格違法

反萊豬！藍揭「瘦肉精屠宰場」真相　綠怒槓假訊息、撕裂社會

警總吸收陳菊踢鐵板　竟形容她潑婦、自大冷酷、中毒太深

于北辰打臉吳斯懷：川普任期內台灣安全　72天後要建軍備戰

快訊／雙11共機也來擾台　2架次運8進入我防空識別區

駐俄代表處1職員確診新冠肺炎　領務服務改「預約制」

疫苗成效不明？　疫情指揮中心諮委：明年底出國是樂觀估計

民進黨發言人添新血　簡舒培、劉康彥加入行列

3000元「三倍券擴大發放」　領取資格公開

拿路透社報導打臉綠營　國民黨：獨裁政府才封鎖消息

逼真「巨型麵包」竟是羊毛氈？吐司桌墊、金魚耳環　8款可愛布織小物

愛紗恢單1年半…突收告白「已經愛上妳」　點開合照融化了！

P.League+／MOMO TV、民視雙頻台轉播　48場例行賽與季後賽

考試交卷後才更改考題配分！中天批NCC公布換照評分表格違法

反萊豬！藍揭「瘦肉精屠宰場」真相　綠怒槓假訊息、撕裂社會

東森購物首度延長雙11優惠到11/12　LINE再回饋11%

警總吸收陳菊踢鐵板　竟形容她潑婦、自大冷酷、中毒太深

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

政治熱門新聞

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

豬隻吃瘦肉精影片曝　四隻顫抖、情緒激動

陳吉仲批瘦肉精副作用影片造假　國民黨公佈來源狠打臉！

台海進入危險時刻？沈富雄豁出去賭了

蔣月惠質問誰殺了李吉弘　潘孟安怒了

北市首推自由行補助1000元　最快12月上路

川普開除國防部長　吳斯懷：背後原因是台灣隱憂

韓國瑜神秘市長室曝光！未來換青年局進駐

為美選槓上周玉蔻　蔡詩萍氣到走人

2022北市假想選戰聲量曝　陳時中大勝藍白

毆女友、劈女星　政媒兄弟檔被控渣男

柯文哲對她好溫柔　靈堂一句話曝學姐失寵了

政院小編做網軍圖　柯酸蘇了不起

陳玉珍曬37年前嫩照　網讚：委員的可愛不變ㄟ

更多熱門

相關新聞

NCC公布「衛星頻道換照審查評分表」

NCC公布「衛星頻道換照審查評分表」

NCC11日通過「衛星頻道節目供應事業一般頻道換照審查評分表」，表格針對衛星電視每6年一次的換照審議，擬定3+1階段評審方式，列出詳細的審查項目與分數佔比。由於此表格公布的時間，正好是中天新聞換照審議的敏感階段，NCC表示，評分表自105年開始即在換照作業中使用，這次將表格法制化並對外公布，是讓審議內容透明化，並非針對中天換照。

Q3再流失1.8萬！有線電視戶數跌破490萬

Q3再流失1.8萬！有線電視戶數跌破490萬

蔡衍明酸黃國昌：就是罵我才爆紅

蔡衍明酸黃國昌：就是罵我才爆紅

學者談中天案：NCC應關注改善非撤照

學者談中天案：NCC應關注改善非撤照

陳耀祥：中天換照NCC不審政治立場

陳耀祥：中天換照NCC不審政治立場

關鍵字：

NCC媒體產業

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

紅燈看手機13秒罰1萬　女騎士神逆轉

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

狠男捅妻「35刀」！見兒返冷吐：我殺了你媽

邵雨薇大方認愛吳慷仁：現在很開心

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

上排牙掉光！瘦弱東北虎敲門求救

更多

最夯影音

更多
孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...
應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面