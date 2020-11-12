考試交卷後才更改考題配分！中天批NCC公布換照評分表格違法



▲中天新聞台聽證會，場外抗議聲援民眾演出抬棺行動劇。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC11日通過「衛星頻道換照審查評分表」，且再三強調非針對審議中的中天新聞台換照案，但中天電視晚間表示，「換照程序進行中才公佈評分標準不利中天，不能適用於中天新聞此次換照」，且批評NCC這個表格是為中天量身定做，聽證會、面談結束之後才公布，等於是「考試交卷後才來更改考題配分」，明顯有2大違法事證。



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NCC內容處長黃文哲11日強調，公布此表是避免負責審議重責的委員在沒有標準下恣意做出最終評斷，讓審議過程透明化是負責任的做法，也可面對外界公評。雖然可能引起外界質疑為「中天條款」，但NCC最終仍決定對的事就該去做。





▲中天大股東蔡衍明出席中天新聞台聽證會。（圖／記者湯興漢攝）



果然到了晚間，中天針對NCC今(11)日委員會更改審換照評分細項標準，認為是製造不公平審換照條件，中天新聞強烈呼籲NCC勿違法濫權開惡例，陷蔡政府於不義。



中天新聞質疑NCC最新公布的評分表，針對未來營運計劃的評分配比，明顯違背NCC自己所發佈的換照審查辦法第11條第3項後段準用申設審查辦法第13條第1項「4:2:2:1:1」之規定，一句行之有年，礙難取信大眾。



中天認為更爭議的是，佔40分權重的「過去營運計劃執行報告」，NCC疑擅自提高「內部控管機制與自律組織運作執行情形」評分佔比達50%為20分，顯然為中天量身定做，也等於是考試交卷後才來更改考題配分！

中天新聞呼籲，若NCC主張過往關於評鑑分數的各項比例與今日公布之評分表相同，即應立刻公布中天新聞執照期間前三年之評鑑與各家電視新聞台的評鑑分數，以證其說。NCC臨時改變審換照評分標準，試圖改變審照制度的公平規則，仍盼NCC勿違反法令，創下台灣監理機關違法的惡例。





▲中天換照聽證會，場外有許多民眾抗議。（圖／記者游宗樺攝）

中天整理出NCC2項涉違法事證如下：



一、違背「換照審查辦法」準用「申設審查辦法」規定

11日所公布之評分表，關於未來6年營運計畫60分部分，違背NCC自己所發布的「換照審查辦法第11條第3項後段」之規定，其準用「申設審查辦法」第13條第1項，評分項目分別為：



1、頻道定位與內容規劃40分

2、.內部控管機制與內容編審制度20分

3、財務規劃與收費基準20分

4、公司組織與人員訓練10分

5、客服部門編制與意見處理10分



上列5項基準佔比為4：2：2：1：1，若以總分60分換算後，分數應為24分、12分、12分、6分、6分，但NCC所公布的評分表，不僅評分項目文字表達與換照審查辦法及申設審查辦法的文字表達不同，分數佔比分別為25分、15分、10分、5分、5分」，明顯違背「換照審查辦法」準用「申設審查辦法」規定，已屬違背法令行為而為無效。



二、分數配比違背NCC自己所發布的「換照審查辦法第11條第3項前段」、「評鑑審查辦法第9條」及「諮詢審議規則第6條第2款」規定

NCC11日公佈換照審查評分標準，表示只為法制化，非針對特定電視台，但中天新聞指出，過去2年半的營運計畫執行報告佔換照審查40分，分數配比也違背NCC自己所發布的「換照審查辦法第11條第3項前段」、「評鑑審查辦法第9條」及「諮詢審議規則第6條第2款」規定，比例適用4：2：2：1：1，應為16分、8分、8分、4分、4分。

但NCC公布的評分表卻是8分，20分，4分，4分，4分，其中擅自提高「內部控管機制及內容編審制度」為20分，佔比達50%，顯然是為了中天新聞量身定做，且已違背相關辦法之規範意旨及過往NCC評分比例之行政慣例，亦屬違背法令之無效行為。

