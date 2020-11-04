換照攻防！黃國昌公布蔡衍明微信截圖是真的　NCC決議不再開聽證



▲中天電視代表人4日再次到NCC說明新聞台申請換照8項議題，圖為中天代表在聽證會的畫面（資料照片／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



中天新聞部總監梁天霞、副總監謝建文，以及3位律師代表4日前往NCC進行第2次申請換照許可說明。NCC發言人翁柏宗表示，中天針對8項議題有做了努力說明，並承諾中天董事會會加派具傳播背景董事，NCC表示尊重。NCC4日也決議，中天如還有資料要補充，最遲可以在下周一下班前提供，未來將不再召開聽證會，行政調查有需要還是會進行。



中天新聞台換照案曾於10月26日舉辦聽證會，但NCC認為中天未充份說明法定的8項議題，於是再邀中天於4日到會做完整陳述。



翁柏宗表示，中天代表梁天俠、謝建偉，三位律師到NCC說明，有提供很多補充資料。翁轉述，對於前立委黃國昌公布微信群組聊天內容的截圖，梁天俠表示有問過蔡衍明，表示截圖是真的，但中天表示內容是平常跟夥伴溝通的正常聊天群組，是被斷章取義成他個人壟斷中天新聞。翁柏宗再次強調，會再就過去六年的表現未來六年的規劃做判斷，有利不利的資料都會審酌。





▲中天新聞台換照案日前舉辦聽證會，場外聚集抗議聲援民眾。（圖／記者湯興漢攝）



NCC也有邀請4位由中天電視建議的專家學者來說明，但NCC正式發函、電話聯絡後，翁曉玲、關尚仁、張裕亮、鄭自隆4位學者都表示不克出席，也沒有提供書面意見。



對於外界關注的「新聞台換照案要進行國安審查」，NCC內容處處長黃文哲表示，依據《衛廣法》第10條規定，衛星電視申設、換照需就國家安全做整體考量，但並非審核積極項目，計分裡沒有國家安全這項目，「上層股東國家安全」沒有在評分項目裡。黃文哲強調，內控、自律機制是否確保？仍是換照重要審查項目。

NCC4日也另案審議了《中天綜合台》換照申請，但案情相對單純，主要是就中天自己承諾會「傳播本國文化」自製率提升到75%，這幾年自製率都在6~7成左右，這部份還需要再做一一步說明與審議。