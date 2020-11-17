欠上億鉅債被追殺「失蹤變死人」　22年後「3數字」讓他意外復活

▲男子因欠下巨款跑路，被法院宣告死亡，最後遭警方攔查酒駕意外復活。（示意圖／記者林悅翻攝）圖非當事人

記者邱中岳／台北報導

北市警方在執行酒測勤務時，赫然發現1名男子有微量酒精反應，因被家屬通報「失蹤人口」滿7年，被法院宣告死亡，男子才透露，因22年前欠下破億巨款後跑路，連家人都不知道自己的去向，最後透過警方幫忙復活，且因酒測0.21開罰。

警方調查，54歲的朱姓男子，4日上午9時許，開車左右飄移遭警方攔下，警方赫見男子身分註記「已死亡」，最後對男子進行酒測，發現酒測值達0.21，因未達公共危險標準，因此對朱姓男子開單裁罰。

事後男子向警方透露，自己年輕時是土地代書，因挪用他人資金因此欠下上億元鉅款，最後搞得被黑道追殺，為了躲債從新竹跑路到台北，且根本就沒有告知家人，最後家人才會通報失蹤人口。

但因失蹤人口滿7年，所以法院宣告死亡，警方原本要告知朱姓男子家屬，但男子卻不願意讓家人受累，拒絕與家人通話，最後在警方協助下撤銷失蹤協尋順利「復活」，連朱的工地老闆也相當訝異，竟然找一位「死者」替自己工作。

朱姓男子也向警方表示，跑路22年，身上沒有相關證件，所以生病都不能看醫生，只能去藥局買藥，然後跑到工地打工賺零用錢，大多都寄宿在工地的宿舍，或者是在外面租房子。

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