他酒駕110公里！警攔下驚見「武俠大師」　苗栗騎到彰化竟沒事

▲警方執行酒測臨檢。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣芳苑警方攔下一名騎車不穩的騎士，一查發現酒駕，看了他的身分證，竟剛好和「武俠大師」古龍同名。法官判古男3月有期徒刑，可易科罰金。

判決指出，古男9月15日晚間7時至8時許止，在苗栗縣頭份市某燒烤店飲用啤酒後，不顧大眾往來安全，於8時許騎機車上路；當晚10時45分許，他在彰化縣芳苑鄉台17線南下車道51.8公里處，因行車不穩而被警攔查，發現其身上有酒味。

當晚10時48分許，警方對古男施以呼氣測試酒精濃度，測得其吐氣所含酒精濃度為每公升0.33毫克。而古從頭份一路騎到芳苑，路程長達約110公里，所幸未釀成其他事故。

▼古男酒測值高達0.33毫克。（圖／示意照）

彰化地院法官審酌被告曾因不能安全駕駛致交通危險案件，經台東地檢署緩起處分；之後又因不能安全駕駛致交通危險案件，經台東地院判刑2月，已有2次不能安全駕駛致交通危險前科。

法官認為，被告竟未能持續警惕自己的行為，明知酒精成分對人的意識、控制能力具有不良影響，飲用將導致對周遭事務辨識及反應能力降低，對往來公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，竟漠視自己及用路人安全，依犯不能安全駕駛動力交通工具罪、累犯，處3月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

而古男正好跟已逝世著名武俠小說家「古龍」同名。《維基百科》介紹，古龍原名熊耀華，1960年代起以筆名「古龍」創作多部膾炙人口的武俠小說，包括《楚留香傳奇》、《絕代雙驕》、《小李飛刀系列》、《陸小鳳傳奇》等，筆下著作屢次改編為電視劇、電影等。

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