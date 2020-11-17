民眾黨向監院檢舉發言人室　政院：有責任澄清不實訊息

▲民眾黨赴監察院檢舉行政院發言人室。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院近來接連爆出「製作網軍梗圖」、「牛肉麵風波」後，發言人丁怡銘在15日深夜請辭獲准。民眾黨立法院黨團17日前往監察院檢舉行政院發言人室行政不中立；黨團總召賴香伶痛批，發言人室不稱職，充滿政治攻擊、造成彼此對立，已違反行政中立，要求監院儘速調查、還原真相。

對此，暫代發言人的行政院秘書長李孟諺回應，行政院一直以來，針對不實資訊，擾亂社會安定的訊息，有責任有義務要澄清，給民眾正確的訊息。如果一時疏忽失言，未盡周延之處，也都會立即更正說明道歉。

張其祿指出，按照公務人員行政中立法第九條「公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。」，行政院發言人室小編們所做的動作，還有丁怡銘前發言人所召開記者會的內容，其實都有明顯違反公務人員行政中立法的問題與狀態。

此外，公務人員行政中立法第十四條規定「長官不得要求公務人員從事本法禁止之行為」，我們要問蘇貞昌院長或丁怡銘前發言人到底知不知道他們的小編在做這些事情，這些都是違法的事態。

賴香伶則質疑，行政院的發言人室已淪為執政黨抨擊在野黨的中央廚房，公務人員保持中立為國家服務的立場不能改變，行政院前發言人丁怡銘雖然已經辭職，但是發言人室的小編們用製圖的方式來做抹黑、製造假的意象，充滿政治攻擊、造成政黨之間對立，已嚴重違反行政中立，監察院應該主動調查，儘速公佈結果。

賴香伶提到，昨天在立院沈發惠委員稱是因為讀文字太費力，希望能用圖卡、懶人包方式，比較能讓大家快速擷取資訊。但也是因為這樣，造成很多似是而非的假新聞、假消息，造成無法回復的民意受損，這樣行徑也應該重新檢視。政院做的圖卡應該要有浮水印、標示來源，也應該公布這三個月來做了哪些特定言論的圖卡。

賴香伶質疑，近期行政院發言人室荒腔走板的行徑已經嚴重違法行政中立，也讓台灣政黨政治加速惡化，各方的互信基礎被這種匿名、充滿惡意鬥爭的圖卡跟似是而非的言論分化，無助於台灣社會的進步與共榮，希望民進黨政府懸崖勒馬、回頭是岸，也請監察院拿出魄力，不要為政黨服務，而是真的替台灣人民把關。