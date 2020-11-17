食安會報隔1年多終於開會！蘇貞昌：政府會嚴格把關國人健康

記者蘇晏男／台北報導

超過1年未召開的食安會報16日終於開會了！行政院長蘇貞昌16日主持「109年食安會報」，並在會中針對開放萊豬議題重申，政府不僅會根據總統蔡英文「食安五環」政策，嚴格把關國人安全健康、運用百億養豬產業基金，協助豬農轉型升級，也會嚴格要求全國學校營養午餐食材採用本國食材，他強調，政府一定要以守護國民健康前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口食品規範，並要求清楚標示，落實監督。

蘇貞昌會中表示，我國在防疫上守得相當有成績，政府超前部署，小心謹慎，要求國人儘量減少密集空間群聚及大型集會，但行政院食品安全辦公室及跨部會等，已持續就食安議題召開超過60多場會議，其中包括11場跨部會會議，也將食安稽核與政策報告，提供委員參考指教，並彙整委員意見，作為相關部會推動指引。

針對政府開放萊豬，蘇貞昌表示，國人關心的美豬問題，政府一定要以守護國民健康前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口食品規範，並要求清楚標示，落實監督；同時，也一定會根據蔡英文「食安五環」政策，包括從源頭控管、生產管理、加強查驗、加重罰則及全民監督等，嚴格把關國人安全健康。



他指出，政府已提出中長程規劃，將運用百億養豬產業基金，協助豬農轉型升級，包括穩定豬農收益，協助養豬場及屠宰場現代化、肉品冷鏈升級、推動台灣豬標章，拓銷台灣豬出口、運送車輛加裝GPS、辦理豬隻死亡強制保險、以及精進學校午餐溯源豬肉供需管理等，盼大大提升台灣養豬產業競爭力，提供國人更高品質的國產豬肉，並打開國際市場銷往世界。

對於「進口豬肉及其再生製品需明確標示產地」提案，蘇貞昌表示，請衛福部強化宣傳、嚴格落實已發布的行政命令，包括從邊境到市場，乃至於餐桌的源頭管理、邊境管理查驗等，以及經濟部等相關部會應落實明確標示肉品產地資訊。至於敏感族群如何選擇肉品問題，蘇貞昌請衛福部加強與民眾溝通，利用多元化方式加強宣導，讓民眾清楚辨別，方便選購。

針對萊豬進入校園議題，教育部報告「校園食品及餐飲衛生安全管理」案。蘇貞昌聽完後指出，他日前已宣示學校午餐全面採用國產食材，且他個人非常重視食品安全管理，因為他從小生長背景，深知全國有很多孩子的營養午餐無法與都會學校相比；因此，他已核定從2021年起提高獎勵，將每人每餐原本獎勵3.5元，提高幾乎百分百到6元，這是過去所有政府都沒有的。

蘇貞昌表示，前天他與全國團膳業者及相關團體一同宣示，教育部也將供膳契約全部修改且有附加條款，嚴格要求全國學校營養午餐食材採用本國食材，包括豬肉、雞肉、雞蛋等，也加重強力監督與罰則，只要透過「三章一Q」的標章（示）即可查詢國產農產品生產資訊，非常清楚。

蘇貞昌也強調，他有信心，除要求食材安全外，也請教育部加強相關飲食教育。他責成衛福部、農委會及經濟部等單位跨出校園，加強學校周邊食品衛生安全稽查。今天既然有這個機遇，政府有決心、全國同步，增加經費、嚴密規範；關於團膳業者、供應業者及相關運送方法等要求，也請各部會協同辦理。

有關「就進口豬肉及內臟之萊克多巴胺殘留量容許值，應有風險評估與風險溝通，並避免衝擊本土飲食文化及下一代飲食安全」提案，農委會主委陳吉仲會中進一步說明，政府將盡全力針對於民眾有疑慮的部分要求清楚標示，不過目前國內1年屠宰800萬頭豬隻，市場供過於求，其中約有300萬頭豬隻內臟被作為堆肥或飼料使用。如果從國外進口內臟，有清洗、包裝、運輸及冷鏈等成本，而且國外冷凍內臟也不符合大部分國人的飲食習慣，請國人不必過度擔心。

對此，蘇貞昌表示，進口豬肉內臟的萊克多巴胺容許值，請衛福部、農委會要做好把關，並加強風險評估及溝通等相關作業。對於飲食文化等，如肉品標示皆要露出、監督管理，關於下一代飲食安全，除了學校營養午餐團膳契約一律採用國產豬肉；另外，相關國產食材及業者的獎勵與要求，並強化食農教育，請相關部會加強進行教育宣導及監督管理。

另外，針對「進口豬肉及其再生製品需明確標示產地」提案，蘇貞昌表示，請衛福部強化宣傳、嚴格落實已發布的行政命令，包括從邊境到市場，乃至於餐桌的源頭管理、邊境管理查驗等，以及經濟部等相關部會應落實明確標示肉品產地資訊。另外，針對委員關切的敏感族群如何選擇肉品問題，請衛福部加強與民眾溝通，利用多元化方式加強宣導，讓民眾清楚辨別，方便選購。

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