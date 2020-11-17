印假名片詐諮詢費「派女牙助扮書記官」　冒牌律師遭聲押

▲劉姓男子明明不具律師執照，卻印製假名片佯裝律師替民眾處理訴訟案件，從中藉機詐財。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／新北報導

劉姓男子與吳姓女子皆無律師資格，但2人卻於2017年至2018年間自製假名片，由劉男佯裝律師騙取民眾信任，再由吳女假冒書記官，協助民眾辦理訴訟流程，以此方式從中詐取客戶談話費、車馬費、法律諮詢費及訴訟等費用。新北地檢署16日訊問完2人後，今（17）日依違反律師法、偽造文書等罪嫌聲押禁見劉男，另吳女則以3萬元交保。

據檢警調查，劉男本身不具律師資格，但他卻印製名片假冒律師，替民眾處理各式訴訟案件或擔任法律顧問，另還涉嫌指示在牙科擔任助理的吳女，假扮成書記官陪同客戶到法院跑訴訟流程、交付證件資料，且期間為了賺錢，還偽造假的法院收費通知單、地檢署相關收訖單據，向民眾詐取談話費、車馬費、法律諮詢費等訴訟費用。

新北地檢署16日指揮桃園市調查處前去搜索劉男及吳女的居所，扣得他們平時所使用的手機、平板電腦，以及受理委任的民刑事資料、法律事務所戳章、律師函等證物，並傳訊2人到案說明。

檢察官偵訊後認為，劉男涉犯律師法、偽造公文書、偽造私文書等罪嫌重大，為避免他與相關嫌疑人、證人有勾串及湮滅證據之虞，今（17）日向法院聲請羈押禁見，另吳女則是以3萬元交保。

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