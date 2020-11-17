低潮跟溺水一樣！學姊輕生亡…台大律師悲憶「學校沒存在感」

▲林智群認為，在台大，所謂的自由自在，也包含了校方的不存在感。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

台灣大學上週5天內發生3起學生輕生事件，有2人不幸離世。知名律師林智群在臉書發文提到，自己大三時有一個學姊自殺，當時非常納悶為何要走上這條路？認為「當你低潮希望找人聊聊的時候，學校，從來不是選項」，而該怎麼幫助陷入困境的朋友？「發現」才是重點，沒發現，就談不上什麼幫助，因為「低潮」這種事情就跟「溺水」一樣。

林智群表示，聽到學姊自殺消息，感到非常納悶，那個學姊才剛通過律師考試，在法律系已算成就解鎖，為什麼要走上那條路？不過大學那幾年，確實是他感到最孤單的時候，很奇怪的是，明明是3萬人的大學校，一堆人，怎麼會感到孤單呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群認為，是因為同學們，都很會安排自己的生活，很多人都很快進入狀況，認真念書，對法律課程沒興趣的，也都找到自己喜歡的科系了，喜歡社團生活的，也有生活重心了，還沒找到方向、還在摸索的，就會很辛苦。當你低潮希望找人聊聊的時候，學校，從來不是選項，在台大，所謂的自由自在，也包含了校方的不存在感，除選課之外，「學校」這個東西，是沒存在感的。

林智群接著說，同學呢？大家都在自己的既定軌道上，什麼時候該做什麼事情，都有一定計畫，你一定可以找到同學（大部分都在圖書館），聊一下還可以，你說一起去陽明山走走好嗎？這種事情可能要兩個禮拜前先跟同學約好，不然同學的行程是既定的，唸書的時間也是計畫好的，提出這樣的要求，其實是帶給人家困擾。

林智群指出，每個人都有低潮，要怎麼克服，最重要的還是自己，至於怎麼幫助陷入困境的朋友？「發現」才是重點，沒發現，就談不上什麼幫助，「低潮」這種事情就跟「溺水」一樣，你以為溺水的人會大動作呼救，其實不會，他們只是神情呆滯待在水中，沒人知道他們需要幫助，陷入低潮困境的人也一樣，他們不會大聲講出來，只會呆呆的站在那裡，跟你我擦肩而過，總是要等到事情發生了，才知道他們需要幫忙。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995