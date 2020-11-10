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假結婚真詐財又上演！　男子被女網友要求匯款50萬元下聘警銀聯手制止

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▲台南市警五分局立人所警方，接獲國泰世華臨安分行報案，有民眾疑似遭詐騙請警方到場協助，發現係假結婚真詐財案，成功阻詐50萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局立人所警方，接獲國泰世華臨安分行報案，有民眾疑似遭詐騙請警方到場協助，發現係假結婚真詐財案，成功阻詐50萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局立人所，11月9日下午2時許，接獲國泰世華臨安分行報案，有民眾疑似遭詐騙請警方到場協助，警員黃基財、許柏豪立即趕往了解，發現係假結婚真詐財案，成功阻詐50萬元。

警方到場詢問得知47歲蘇姓男子在2年前在LINE通訊軟體認識一名謝姓女子，兩人互加好友並互通訊息。最近蘇男向謝女提出結婚意願，謝女同意但要求蘇男必須先到銀行轉帳新台幣50萬元到其父親的帳戶內作為聘金，她才願意與其辦理登記結婚，蘇男不疑有他答應匯款。

11月9日午後蘇男前往國泰世華臨安分行辦理匯款，行員關心提問匯款事由後為其辦理匯款作業，卻發現蘇男提供之匯款帳戶係10月21日剛開戶，而且申辦人的年紀僅20多歲，與蘇男所說是女友父親年紀顯有不符，懷疑是遭詐騙，於是向蘇男提醒並通報警方到場協助。

市警五分局警方以警政資訊系統查詢蘇男所提供之謝女及其父親資料後，查證發現並無兩人資料，顯為假結婚真詐騙，立即告知蘇男，並解說該詐騙手法及案例，阻止蘇男匯款成功攔阻新台幣50萬元。

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