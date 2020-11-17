馬雲好友「錢多多」遭3人追砍畫面曝光！　懸賞3600萬再加倍

▲錢多多與助理遇襲畫面曝光。（圖／翻攝自環球時報，下同）

記者劉亭／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲好友、大陸富豪錢峰雷（外號錢多多）14日和助手在香港遇襲，懸賞最高1000萬港元獎金（約新台幣3670萬元），追緝4名嫌犯。現場監視器畫面16日也曝光，當錢峰雷走出門口，3名兇手瞬間衝下車動手，10秒後逃離現場。

從影片中可見，當時錢峰雷與助手走出會展中心，3名犯罪嫌疑人從後方轎車跑出，不斷追砍2人，傷人後迅速轉身逃跑。錢峰雷大腿受傷、助手方男頭部受傷嚴重。

錢峰雷遇襲後，立即衝上門口準備好的座駕，由司機驅車逃離現場。之後他先回到豪宅，才報警並且送醫治療。錢峰雷接受手術後情況嚴重，其後出院休息；助理傷勢一度命危，經治理後情況稍減緩，但仍相當嚴重，在醫院救治。

錢峰雷15日晚上發文指出，只要任何人士若能提供可靠消息，如涉事私家車車牌、片段，可獲最高1000萬港元，更稱能夠提供可靠消息及證據指證幕後指使人士，及成功定罪，可面議獲更高賞金。

隔天，適逢錢峰雷44歲生日。他再度發文表示，今年面臨突發情況，決定把原打算捐款的金額加倍，全部獎勵給舉報人士，讓無視國家安全法治的罪犯早日落網，還香港這座城市以安全和安定。

▲錢多多懸賞。（圖／翻攝自微博）