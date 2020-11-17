妹子買95%黑巧克力「苦到哭出來」！高%數派推爆：越吃越上癮

▲95%的黑巧克力讓原PO苦到哭出來。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

黑巧克力有益心血管健康，但口感不是每個人都能接受！就有女網友在《Dcard》貼文「95%巧克力……」，說她之前吃過88%的巧克力，覺得可以接受，就買了95%的黑巧克力，結果一吃讓她「苦到哭粗乃（苦到哭出來）」，忍不住拍下照片問「請問這世界上有人可以接受嗎？」話題引發熱論。

這位女網友在《Dcard》美食板貼文，文中直接了當的說「這不是美食文」，並解釋道「事情是這樣子的，之前吃88%覺得可以接受，於是買了95%巧克力，苦 到 哭 粗 乃」，就想問其他人有沒有辦法接受95%的巧克力。

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貼文一出，就有人超有感，「95趴的我也不行，86趴很可以」、「我有吃過，超他X酸」、「這個……真的好可怕」、「我80%就覺得在吃土了」、「99%苦到哭出來QQ」、「上次我同學給我，我還很自信的吃了下去，結果……只好強顏歡笑說好吃，因為我愛面子。」

▲超多人都曾被高%數黑巧克力的苦和酸嚇到。（示意圖／Pixabay）

但也有不少喜歡高%數派的網友說，「當初第一次吃覺得很酸又很苦，超想吐掉，結果反而越吃越上癮」、「100%懂吃喔！我也喜歡，這樣才吃得出巧克力的香氣跟獨特的酸苦味」、「覺得越純越好吃」、「每天吃一塊100%的巧克力路過……超好吃啊！」

還有網友則是留言表示，黑巧克力相當看配方，「可可脂比例高的就會很滑順濃郁，含糖量也有差，吃過99%很絲綢香甜、反而80%很乾硬苦澀的」，並說每一家的配方吃起來差很多，其實上面寫的%數不一定是重點。