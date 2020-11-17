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「活下去才有希望！」政大女曝曾想不開　留言區藏洋蔥惹淚：好暖

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▲溫暖，愛心。（圖／Pixabay）

▲原PO留言為每個需要幫助的人打氣。（示意圖／Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

台灣大學正值期中考週，卻在5天內接連發生3起學生輕生案，不幸造成2死1傷，震驚社會引發各界熱烈討論，一名政大女網友表示，最近發生很多憾事，想起自己上學期也差點想不開，後來無意間看到一則溫暖的影片，讓她覺得「要勇敢的活下去」，也希望大家可以多關心身邊的人。

該名女網友在「Dcard」發文，聽到最近憾事頻傳，想起自己在上學期也曾經有過輕生的念頭，那時候無意見看到一則影片，當下淚流不止，「覺得生命還是充滿著希望」，她將影片分享出來，盼望大家看完影片之後，可以擁有活下去的力量。

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影片中，一名年約20幾歲的男子，爬上橋上的欄杆，眼看下一秒就要跳下去，一名女子見狀後，立刻衝上前將他攔下，並且給予溫暖的擁抱，希望可以把正能量傳遞到對方身上，並將男子拉到一旁，鼓勵他勇敢活下去，「辛苦的事情我都會聽你說，就算大哭也沒關係的」。

▲▼安慰，擁抱，支持。（圖／翻攝自pixabay）

▲一個暖心的擁抱勝過千言萬語。（示意圖／翻攝自pixabay）

許多網友看完心有戚戚焉，寫下自己被拯救的故事，「去年的這時候，我是每個禮拜都跑去吃蛋包飯，可以說是被好吃的蛋包飯拯救了」、「去年差不多這個時候也覺得很痛苦，有一天買了麥香雞、薯條、飲料都加大，想說最後一餐就放縱一下，跑到頂樓邊吃邊哭，本來預計吃完就要跳了，但因為麥x勞實在是太好吃，所以又默默走下樓回房間睡覺」。

此外，也有很多人在底下留下溫暖的話語，「希望大家都好好的，每個人一定都有很棒的地方，希望你們能多看到自己的好，現在的路不管多苦，總有一天會變得幸福的，你已經很棒了，差的只是一個機緣而已」、「人生多難都不要放棄，自殺不是困境的終點，只有活著才會一直有希望，為了你自己也為了愛你的人，要相信一切都會好的」。

還有網友分享自己排解負能量的方法，「如果感覺心情不好的時候，可以想一下讓你覺得感恩的事情，我自己是覺得蠻有效的啦，推薦給大家參考」。

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