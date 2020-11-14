台男收外送「還是有靠自己勞力的女生」　網：你以為女生靠啥賺錢

▲台男遇到女外送員，驚呼「還是有靠自己勞力的女生」，引發網友的怒火。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

外送平台的服務越來越發達，現在甚至不分男女，只要會騎機車都可以加入外送平台賺外快。就有一位台男在Dcard發文表示，送餐的外送員竟然是一位年輕的女生，原來台灣還是有「靠自己勞力的正常女生啊」。相關涉及性別歧視的言論，引發一大票網友的怒火。

台男發文表示，「剛剛訂熊貓外送，來的竟然是一個年輕女生，看起來有點呆呆可愛型的，帶著一個看起來很貴的安全帽，兩隻手將晚餐遞給我，用意料中的聲音說謝謝，原來台灣還是有靠自己勞力的正常女生啊」。

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其他網友在留言回應表示，「不然你以為那些在外面上班的女生是？」、「不然你以為女生都靠什麼賺錢？沒腦袋」、「原來台灣還是有不殺人強姦到處性騷擾的正常男生啊」、「笑死可憐肥宅」、「整天只會在家斗內女主播，當然以為每個女生都這樣啊」、「對某個只會龜在家裡叫外送，整天上網憤世嫉俗的仇女仔來說，當然第一次看到靠自己勞力的正常女生啊」。

▲台灣女性參勞率達5成以上，25~29歲更高達9成。（示意圖／ETtoday新聞雲）



根據勞動部2018年統計顯示，台灣25~64歲女性勞參勞率51.1%，其中參勞率最高的年齡層為25~29歲91.8%，一直到49歲之前，女性參勞率都在7成以上，也代表台灣靠自己的勞力賺錢的女性，還是佔多數。

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