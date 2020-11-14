驚見機車停「這格」！他傻眼問「車主不覺得奇怪嗎」...網笑：渾然天成

▲天才車主把機車停在出口的「口」字上。（圖／翻攝自Dcard）



實習記者劉雪兒／綜合報導

騎車確實比開車要來的方便，不過卻無法避免停車位「供不應求」的問題。一名網友指出，他在停車場的出口處方向，從遠處看到一輛機車停的位置非常「奇怪」，等到他走近一看，才發現機車竟停在出口的「口」字內，令他非常不解車主的行為。

一名男網友在DcardPO出一輛藍色機車，並附文表示，「太傻眼了，怎麼會有人把車停這裡…」，原來是有一輛機車停在出口的「口」字內，讓他看了當場無言，直說完全無法理解車主到底在想什麼，「車停這樣，自己都不覺得哪裡奇怪嗎？」

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PO文一出立刻掀起熱議，網友紛紛笑說，「沒毛病啊，有格子就停」、「直接在上課的時候笑出來」、「口寫這麼大就是給你停的」、「渾然天成的停車格」、「笑到起乩」、「好多奇葩」、「國王的新車」、「永遠別低估人的極限」、「我這裡還看過待轉格當停車格的」、「只要不尷尬，尷尬的就是你」。

事實上，這張照片已經流傳許久，當時有網友將照片分享到臉書「爆廢公社二館」，甚至還引發網友們的熱烈回應，紛紛留言打趣說，「口畫大一點可以停兩部」、「高檔機車VIP停車格無誤」、「他應該沒睡飽，趕上班」，甚至還有人透露說，這張照片疑似在南港車站的地下停車場拍攝的。