滷肉飯吃不飽！男友見她「叫外送」秒發飆喊分　網：兩人都有問題

▲兩人因為滷肉飯大吵一架。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，因為肚子很餓請男友晚餐買多一點，到家之後卻發現桌上放著一盒滷肉飯，她一句話也沒說，就打開手機叫外送。男友看到後憤怒，認為女友嫌棄他買的晚餐，下一秒直接把滷肉飯丟到垃圾桶，還向原PO要晚餐的錢，兩人大吵一架後，結束了半個月的戀愛關係。

該名女網友在「Dcard」上發文，剛好適逢周末要到男友家過夜，但因為來不及吃晚餐，便請男友幫忙買，並表示「肚子很餓，買個兩份也沒差，吃得飽就可以，不挑食物」。到家之後，她看到桌上只擺著一小盒的滷肉飯，內心感到很失落，一句話也沒說就拿起手機叫外送。

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▲兩人大吵一架，結束半個月的戀愛關係。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

男友看到她在找外送，發飆怒吼「你是嫌棄我給你買的晚餐嗎？為什麼還要叫外送？」原PO無奈解釋，因為肚子很餓，這樣的份量吃不飽。沒想到男友氣到把滷肉飯丟到垃圾桶，連帶把原PO的包包、衣服、鞋子都扔在地上，開口提出分手的要求，並向她索取30元的晚餐錢。

兩人為此大吵一架之後，結束了半個月的戀愛關係，原PO還透露，「最後我離開前他還在跟我追討滷肉飯的30元，但是我沒給他」。

對此，網友們認為，男生的脾氣有問題，但是原PO的應對也不夠圓滑，「為什麼我覺得只是要逮到個機會分手」、「兩人EQ都有很大的進步空間」、「一點小事就崩潰，分了也好」、「幫滷肉飯QQ」、「一個沒禮貌，一個玻璃心」、「妳可以邊吃邊點，或是等吃完再點」。

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