拜登將大打「台灣牌」制衡中國！南華早報：美可能繼續對台軍售

▲專家認為，拜登依舊會將台灣視為制衡中國的「工具」之一。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選結果即將出爐，根據多家美國媒體報導，民主黨籍參選人拜登幾乎確定當選，而隨著白宮易主，美中關係的發展也成為外界矚目的焦點。專家分析，拜登上任後應該不會採取過於激烈的手段，但是圍繞在台灣議題的軍事衝突風險仍然存在，因此美國可能不會減少對台軍售。不僅如此，拜登更有可能大打台灣牌來與北京當局抗衡。

根據《南華早報》報導，儘管未來拜登的對中政策可能不會像川普這般強硬，但專家指出，其實民主黨與共和黨都支持川普推行的「印太戰略（印太戰略被認為主要是針對北京的戰略）」，這也代表新政府為了對抗中國崛起所推出的全球戰略緊縮政策與太平洋地區的加大投資政策將會持續進行。

▲拜登與川普的個人風格迥異，對中態度也大不相同。（圖／路透）



中國國際關係專家時殷弘分析，拜登與川普激烈的風格不同，他在與北京打交道時，將會採取更加溫和的態度。他認為，拜登上任後將會採取「切香腸戰術 （Salami tactics）」來協助台灣加強防衛能力，而不是以激烈的舉動激怒北京。

時殷弘認為，中美都擔心兩國間會發生巨大衝突，因此持續保持對話以維持兩軍關係穩定，而民主黨與共和黨對中國的反對態度也顯示，在目前的緊張局勢下，台灣海峽仍會出現失策風險。他補充道，「拜登將會像川普一樣，繼續打台灣牌，因為這永遠是制衡中國最有效的方法。」然而任何違反一中政策的舉動，都有可能被北京視為「踩底線」，並因此動用武力。

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