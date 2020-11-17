APEC部長聯合聲明促經濟整合　推動亞太自由貿易區

▲APEC年度部長會議，各國發表聯合聲明。（圖／翻攝自APEC臉書）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉17日專電

亞太經濟合作會議（APEC）年度部長會議今天凌晨發表部長聯合聲明。聲明表示，將以市場主導方式進一步推動區域經濟整合，包括亞太自由貿易區（FTAAP）議程。

APEC年度部長會議（AMM）16日晚間登場，於17日凌晨結束後發表部長聯合聲明。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，APEC年度部長會議今年首度以視訊方式舉行。台灣方面由行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、國家發展委員會主委龔明鑫代表參與。

聲明表示，APEC會員關切新冠肺炎對脆弱的開發中經濟體的衝擊，將繼續合作，迅速行動促進有品質的經濟成長，並捍衛人民的生活與生計，以強化經濟復原力，支持強勁且包容的經濟復甦。

聲明指出，APEC經濟體致力於共同促進必需品與服務跨境流動，在不削弱防止病毒傳播的努力下，探索有助於人們進行基本跨境活動的方式。各經濟體將加強資訊共享和技能開發，並強化APEC的人類安全（human security）議程，以從疫情中復甦並推動具韌性和安全的成長。

今年APEC主題是「優化人民潛力，共享韌性繁榮未來：調整、優先、進展」。聲明表示，APEC經濟體3個優先事項是改善貿易和投資敘事（narrative）、透過數位經濟和科技達到包容性經濟參與，以及推動創新永續性。

聲明指出，APEC會員認同自由、開放、公平、無歧視、透明、可預測的貿易和投資環境，及在如此艱難的時期推動經濟復甦的重要性，並重申為應對武漢肺炎疫情的任何貿易緊急措施應有針對性、符合比例原則、透明、屬暫時性，不會造成不必要的貿易壁壘，且與世界貿易組織（WTO）規則一致。

聲明提到，APEC會員將以市場主導方式進一步推動區域經濟整合，包括亞太自由貿易區（FTAAP）議程。

另外，聲明指出，新冠肺炎大流行使APEC會員認知到支持創新以保護區域免受健康威脅，並強化衛生系統韌性和醫療品質的需求，包括運用數位科技。各經濟體將指示高階官員加速實施APEC網路及數位經濟路徑圖（AIDER），並歡迎數位金融包容路徑圖（Digital Financial Inclusion Roadmap）的制定。