蔡英文交付張忠謀2任務　宣示防疫貢獻、鞏固台灣全球供應鏈角色

▲總統府「APEC領袖代表發布記者會」。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陶本和／台北報導

總統府10日舉行「APEC領袖代表發布記者會」，總統蔡英文公布由台積電創辦人張忠謀將代表，出席今年馬來西亞舉辦的亞太經濟合作會議。蔡英文也要求代表團要達成2項目標，希望能在國際上宣示台灣在防疫的貢獻；其次則是在全球供應鏈重組的時刻，鞏固台灣的關鍵任務。

受到新冠疫情影響，馬來西亞規畫透過視訊方式舉行APEC年會，而這也是APEC從1989年成立來第一次的視訊年會。蔡英文表示，今年再次邀請張忠謀擔任我國領袖代表，而因為疫情影響，11月20日年會改以視訊方式舉行。

蔡英文說，她要感謝張忠謀三度同意代表她出席這場國際會議，過去參與領袖會議對於促進台灣跟夥伴合作的成果非常豐碩，他身為台積電的創辦人，對於科技和數位產業前景，更有卓越觀點。

蔡英文表示，現在正值全球經濟供應鏈重整的時刻，所以要借重張忠謀的經驗，將台灣對區域的貢獻，還有未來規劃跟建言，可以清楚傳達給APEC領袖會的成員，這非常具有意義。

蔡英文說，她代表國人向團員表達最高的謝意跟期許。面對全球疫情衝擊，今年領袖會議會邀請各國領袖，針對如何促進防疫，深化永續的經濟成長，以及後2020願景共同發表意見，期許領袖代表跟成員，積極參與本次議題的討論，同時達成以下兩項目標。

第一，蔡英文強調，要再次宣示台灣在防疫上做出的貢獻，讓國際社會了解我們，了解我們做的努力，台灣願意跟各國共同來努力，建立亞太地區醫療公衛體系。她強調，防疫是全球性議題，沒有一個國家可以置身事外，每一個國家要共同合作才可以面對挑戰。

蔡英文表示，台灣和許多國家共商防疫策略，希望可以繼續推動快篩、疫苗跟藥品研發，期許張忠謀代表可以傳達台灣願意繼續貢獻防疫經驗，強化亞太地區、醫療公衛體系，以及全球防疫工作。

第二，蔡英文表示，她希望代表團可以達成加強台灣跟各國連結，鞏固台灣在供應鏈的關鍵任務，面對重組的時刻，要拓展上、中、下游的國際連結，透過高科技產業實力促進成長；此外，也要促進各國雙邊貿易的協議，透過和重要夥伴國家合作結合彼此的優勢，共創雙贏。

蔡英文表示，張忠謀有許多經驗，對於跨國經驗的整合有獨到的見解，相信他一定可以帶領團員，為台灣找到關鍵的利基，代表團可以圓滿完成任務。

張忠謀過去已3度代表我國出任APEC領袖代表。首次是在2006年前總統陳水扁執政時期。之後總統蔡英文分別在2018年、2019年2度邀請張忠謀出任APEC領袖代表，張忠謀都義不容辭答應，足見張與蔡之間的好交情。

在2019年時，蔡英文請張忠謀及代表團將台灣這幾年致力推動「數位社會」及「智慧國家」的決心和成果，清楚傳達給所有APEC成員；同時也要將我國推動包容性及永續成長的努力，分享給所有的國際夥伴，共同推動亞太區域經濟的包容性及永續成長。

蔡英文於2018年邀請張忠謀任我國APEC代表時，則希望他透過和各國代表的建設性對話，發掘合作機會，並告訴國際社會，台灣在數位經濟時代中，擁有的實力及對數位未來的願景與理念。

APEC代表團名單：

張忠謀 （領袖代表）

張忠謀夫人 張淑芬

張嘉淵

陳俊聖

龔明鑫

顧立雄

李大維

鄧振中

徐斯儉

林之晨