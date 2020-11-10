快訊／張忠謀4度任APEC代表！蔡英文：他促進台灣合作成果豐碩

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文10日上午在「APEC領袖代表記者會」正式宣布台積電創辦人張忠謀代表我國與會今年亞太經濟合作會議（APEC），而這也是張忠謀第4度出任該職。蔡英文表示，感謝張忠謀3度代表她出席會議，過去張忠謀參與APEC，對於促進台灣和其他國家夥伴合作，成果非常豐碩，且也對於科技數位產業前景，有卓越觀點。

▲蔡英文10日正式任命張忠謀為2020年APEC我國領袖代表。（圖／記者陳煥丞攝）

蔡英文指出，今年正值供應鏈重整時刻，我國能夠再次借重張忠謀的經驗，將台灣在區域發展貢獻、規劃跟建言，清楚地表達給所有APEC的成員，這不僅是最適當的選擇，同時也非常具有意義。

蔡英文強調，她代表國人向張忠謀以及全體團員表達最高謝意以及期許。

張忠謀過去已3度代表我國出任APEC領袖代表。首次是在2006年前總統陳水扁執政時期。之後蔡英文分別在2018年、2019年2度邀請張忠謀出任APEC領袖代表，張都一不容辭答應，足見張與蔡之間的好交情。

另外，受到新冠肺炎影響，今年APEC由馬來西亞舉辦，預計11月20日舉辦，並採視訊會議方式。而今年峰會將聚焦各經濟體因應疫情的作法及「APEC後2020願景」。

2020年我國APEC代表團如下：

張忠謀（領袖代表）

張嘉淵

陳俊聖

龔明鑫

顧立雄

張忠謀夫人

李大維

鄧振中

徐斯儉

林之晨