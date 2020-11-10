張忠謀4度出任領袖代表：台灣有充分實力對APEC貢獻

記者蕭羽耘／台北報導

台積電創辦人張忠謀將代表總統蔡英文出席2020年由馬來西亞舉辦的亞太經濟合作會議。張忠謀10日表示，非常榮幸被總統指派為代表，這是自己第4次參加，是線上參與有不少遺憾，有好幾個朋友在這次都見不到了。但疫情那麼嚴重還能開會，代表數位科技在未來的地位，台灣也有充分實力，能對APEC國家有貢獻。

受到新冠疫情影響，馬來西亞規畫在11月20日至12月4日透過視訊方式舉行APEC年會，而這也是APEC從1989年成立來第一次的視訊年會。

總統府10日上午10時舉行「APEC領袖代表發布記者會」，已4度代表出席的張忠謀在致詞時表示，這次會議有兩大主軸，第一是在疫情下發展經濟，其次是2020年後APEC的展望。

張忠謀說，台灣控制疫情非常好，疫情後本是數位世界，在疫情當中，台灣也充分運用科技，疫情之後數位健康也會是非常重要的問題。而台灣會以非常豐富經驗貢獻給APEC，台灣也有充分實力，對APEC國家有貢獻，這也能為台灣獲得支持。

張忠謀過去已3度代表我國出任APEC領袖代表。首次是在2006年前總統陳水扁執政時期。之後總統蔡英文分別在2018年、2019年2度邀請張忠謀出任APEC領袖代表，張都一不容辭答應，足見張與蔡之間的好交情。

在2019年時，蔡英文請張忠謀及代表團將台灣這幾年致力推動「數位社會」及「智慧國家」的決心和成果，清楚傳達給所有APEC成員；同時也要將我國推動包容性及永續成長的努力，分享給所有的國際夥伴，共同推動亞太區域經濟的包容性及永續成長。

蔡英文於2018年邀請張忠謀任我國APEC代表時，則希望他透過和各國代表的建設性對話，發掘合作機會，並告訴國際社會，台灣在數位經濟時代中，擁有的實力及對數位未來的願景與理念。

APEC代表團名單：

張忠謀 （領袖代表）

張忠謀夫人

張嘉淵

陳俊聖

龔明鑫

顧立雄

李大維

鄧振中

徐斯儉

林之晨

▼台積電創辦人張忠謀4度出任APEC領袖代表。（圖／記者陳煥丞攝）