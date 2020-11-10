LIVE／張忠謀代表蔡英文出席APEC　總統府10時最新說明

▲先前美國次卿柯拉克時，蔡英文於官邸設宴款待訪團，其中張忠謀也受邀參與。（資料照／總統府提供）

記者蘇晏男／台北報導

總統府10日上午10時舉行「APEC領袖代表發布記者會」，台積電創辦人張忠謀將代表總統蔡英文出席今年由馬來西亞舉辦的亞太經濟合作會議。《ETtoday新聞雲》全程直播。

受到新冠疫情影響，馬來西亞規畫在11月30日至12月4日透過視訊方式舉行APEC年會，而這也是APEC從1989年成立來第一次的視訊年會。

張忠謀過去已3度代表我國出任APEC領袖代表。首次是在2006年前總統陳水扁執政時期。之後總統蔡英文分別在2018年、2019年2度邀請張忠謀出任APEC領袖代表，張都一不容辭答應，足見張與蔡之間的好交情。

在2019年時，蔡英文請張忠謀及代表團將台灣這幾年致力推動「數位社會」及「智慧國家」的決心和成果，清楚傳達給所有APEC成員；同時也要將我國推動包容性及永續成長的努力，分享給所有的國際夥伴，共同推動亞太區域經濟的包容性及永續成長。

蔡英文於2018年邀請張忠謀任我國APEC代表時，則希望他透過和各國代表的建設性對話，發掘合作機會，並告訴國際社會，台灣在數位經濟時代中，擁有的實力及對數位未來的願景與理念。