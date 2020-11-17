foodpanda外送員「無故停權」到明年　月薪5.2萬秒歸0！網揭3可能

▲常有網友在網路PO文詢問foodpanda帳號遭停權的問題。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

近期有網友PO文聲稱被foodpanda停權，甚至有外送員在臉書「靠北熊貓2.0」自曝遭停權到明年1月的情況，但都不知道原因。其實，今年10月間也有一名foodpanda外送員遭停權，他自稱是因為協助車禍救人，卻被迫上50個小時的教育課程，一度掀起網友正反意見熱議；當時foodpanda公關表示，經過內部調查並沒有發現救人反被停權的狀況，如果外送員有疑慮，可以直接與公司溝通。

一名網友9月7日在臉書「靠北熊貓2.0」PO文詢問，他的錢包沒有爆掉，可以正常上班、排班，卻遭系統各種停權，時段包含2020年9月28日至10月4日、2020年11月30日至12月6日、2021年1月4日至1月10日，讓他相當疑惑，「但系統的幫助真的一點用都沒有」，這才決定PO出來詢問大家，「請問為什麼會各種停權呢？後面的拒絕又是什麼意思？有沒有人知道是為什麼？」

其他網友紛紛留言猜測，「可能你的帳號是二手的吧」、「（錢包）過1500元就會出現停權，如果下個時段前沒歸零，就直接給你鎖起來，不讓你跑」、「第一，可能你違規；第二，可能你曠職；第三，可能你欠錢」；還有網友勸原PO乾脆直接去問公司，「去營運處問最快」。

據了解，先前曾有foodpanda外送員自曝兩個月的總收入高達13萬元，但要做到這個目標，需要每天拚命跑單才有可能達成。上網搜尋許多「過來人」分享的經驗談，一般外送員每個月的收入約3萬至10萬，也曾經有人以一週工作5天進行估算，好好做的話月收入有可能達到5萬2000元，待遇並不比普通上班族差，假如遭到停權、無法接單，收入恐怕就會瞬間歸零。

▼▲foodpanda外送員曾在台中市政府前罷工抗議。（圖／記者李忠憲、林敬旻攝）

其實，今年10月間也有一名網友自稱是foodpanda外送員，他在台中跑單時如果目睹車禍事件，都會停下來幫忙指揮交通、協助傷者，就連老人家要過馬路也會停車幫忙牽扶，沒想到照實與客服溝通，卻被認定為「車禍狀態」而遭停權，由於來來回回次數至少有10次，他還被要求上道安課程跟考試，總計50個小時，「為什麼不是我們車禍，卻要去上那個課程？」

當時foodpanda公關曾表示，公司是依照外送夥伴回報事故情況的內容，判斷是否需要接受交通訓練課程，若有確實說明是協助車禍現場，不會要求夥伴上線參與課程，也不會因此停權；而且經過內部調查並沒有上述情況，建議夥伴有疑慮可以直接與公司溝通。

而在foodpanda的官方網頁上，也有載明14項禁止活動，包含公開任何個人的電話號碼等個資、未經他人同意獲取相關資訊（例如電子郵件地址）、跟蹤或辱罵平台上的任何人等等。一旦違反規定，foodpanda將保有調查以及採取適當法律行動的權利。

▼foodpanda官網公布的禁止活動事項。（圖／翻攝自foodpanda官網）