被反鎖在家中！他機靈「叫外送」拔鑰匙　救援5分鐘賺100元小費

▲有網友叫外送救援，幫忙拔鑰匙。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

現在外送平台相當發達，不但可以吃到美食、生鮮食品，現在連求救都可以找外送，一名男網友表示，家長長輩忘記把鐵門上的鑰匙取下就關門，導致其他人被反鎖在家中，機靈的他便叫外送，點了一份餐點後，請外送員送到2樓並幫忙把鑰匙拔下，還給對方100元的小費，貼文一出，網友大讚原PO「很聰明」。

該名男網友在臉書「UberEATS台灣」上發文，只見他只點了一份餐點，並留言請外送員將餐點送到2樓，原來是因為家中長輩忘記拔鑰匙，導致被鎖在家中無法外出，還給出100元的小費，「耽誤到他一點時間，補貼他跑兩單的錢」。

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原PO還原當時狀況，外送員一到後，因為長輩講錯開門鑰匙的轉向，因此搞了快5分鐘才拔下，很感謝外送員，「如果是我自己跑這單，早就放下餐點走人了」。

貼文一出後，許多網友大讚原PO的機靈，「被反鎖叫外送比叫鎖匠便宜」、「叫開鎖來會更貴，要是我接到這單還知道有小費應該會蠻開心」、「聰明方法跟好外送員」、「下次上廁所沒衛生紙，也叫外送幫忙帶衛生紙過來」。

但也有網友認為，「屋內不能開鎖蠻危險的，不小心誰出遠門、沒出門的家人不就餓死在裡面了」。