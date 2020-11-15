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Foodpanda當機送優惠碼卻不能用！業者指「是個案」：已給新序號

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▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

▲foodpanda日前發生大當機。（圖／記者蕭筠攝）

記者李宜秦／台北報導

外送平台「foodpanda」13日中午12時左右傳出送餐系統大當機，經過約5小時搶救系統才恢復正常。為補償消費者，foodpanda針對受影響的消費者發放優惠碼，卻有民眾反映無法使用。對此，foodpanda表示僅是個案，已發送新的消費者給該民眾，若有其他類似個案可向客服反映。

Foodpanda於13日中午12時左右傳出送餐系統大當機，外送員無法接單，業者緊急暫停外送服務，僅剩外帶自取可正常使用，經過約5小時搶救系統，送餐系統才恢復正常，可以正常收單，也可以進行餐點外送。

針對送餐系統大當機，業者也致歉表示若有消費者訂單因此受影響，將全額退款，並發放優惠碼給予消費者，作為道歉補償。

▲▼foodpanda暖心贊助醫療院所1萬份免費餐點。（圖／foodpanda提供）

▲不少民眾受foodpanda當機影響，不能預訂餐點。（圖／foodpanda提供）

不過日前有民眾使用70元的優惠碼預訂送餐，APP卻顯示「此優惠只能在特定時間使用，請參閱相關條款」，像客服反應也得到「經查詢，此優惠碼並不存在」回應，令他不解。

對此，foodpanda表示此為單一個案，已發送新的優惠碼給該民眾，本次贈送的優惠碼就是期限到年底，且不限時段都可使用，民眾若發現有問題，可向客服反映，另取得一組新的優惠碼。目前除了此個案外，尚無其他類似狀況。

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