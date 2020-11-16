南投水保局邀家扶家庭相見歡　風水坪享受大自然

▲南投水保局邀家扶中心認養人與受扶家庭相見歡，到風水坪享受大自然。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／南投報導

水土保持局南投分局日前邀請南投家扶中心230多位受扶助家庭及來自全國的認養人，共同在環境多元性及生物多樣性的風水坪戶外教室，一起度過溫馨、享受大自然的相見歡體驗活動。

農委會水保局在全國有18處戶外教室，南投分局風水坪戶外教室以土石流防治工法為主，有豐富的自然生態，非常適合學校團體或是機關參訪體驗；這次首度與南投家扶中心合作，舉辦《因為有你，有愛無礙》相見歡活動，希望能讓受扶助家庭及認養人，在寬敞的大草原上，享受大自然風光外，也感受被大地擁抱與關懷的甜蜜。

分局長陳榮俊致詞時說明，風水坪水土保持戶外教室以防治工法工程為主，在環山擁抱、綠地草原、樹林與步道的營造下，是一處適合親子或機關團體知識探索的好地方，除了讓大小朋友享受親子歡樂時光外，又可認識水土保持土壤沖蝕觀測及豐富的生態環境，更體驗到刺激的水保大地歷險，由多款VR虛擬實境、體感跳舞機、互動投影遊戲及富有創意的教具教材，讓小朋友以闖關遊戲的方式認識水土保持。

南投家庭扶助中心草屯區主委洪明鑫及魏季李主任表示，感謝水保局南投分局的精心安排，使相見歡活動突破以往，透過活動辦理拉近認養人與認養孩童之距離，在闖關體驗互動中增進感情又能學習新知，創造共同難忘回憶。