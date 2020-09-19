獨特網美打卡景點來了！達人推10條雲林山區、濱海農漁村秋遊

▲萡子寮漁港。（圖／雲嘉南濱海國家風景區提供）



記者許展溢／台北報導

秋高氣爽的時節，水土保持局南投分局和雲嘉南濱海風管處，及來自雲林濱海與古坑山區的在地業者及社區夥伴推出超過10條以上，以雲林山區及濱海農漁村之秋季特色旅遊及限定特色餐食的主題農遊，力邀民眾秋遊雲林山海，無論是祕境尋幽、登高尋古道、賞季節限定的濕地生態與黃頭鷺、各式農漁場體驗，這裡通通有。

南投分局分局長陳榮俊表示，水保局推動農村再生十週年，已協助雲林農村朝向特色化經營與發展，不僅將農村的好食材變身創意美味料理餐宴或伴手禮，也結合在地的自然資源，串聯發展出多項活潑有趣的深度農旅體驗，此次推出10條以上的遊程，是以社區美食及特產為主軸再搭配新開發之祕境及體驗遊程，無論是季節限定的景致或是特色美食饗宴都是秋季不容錯過的旅遊體驗。

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▲成龍濕地。（圖／雲嘉南濱海國家風景區提供）



南投分介紹，民眾可走進古坑鄉草嶺、石壁感受山間雲霧繚繞或秋陽乍現的瞬間，探尋全台第一個地質生態公園的壯觀地景，及品嘗以苦茶油料理的經典美味。或到樟湖體驗以天然染材植物為染料的幸福藍染後，在傍晚時分觀賞山谷間等待熱氣流的黃頭鷺，群起飛舞、如銀龍般的英姿，是秋季限定的特有景象。

大埔筍友部落的鏟尖除餓體驗之旅，可親自割筍、製醬筍，還可吃到總統御廚返鄉特創的平價國宴筍友餐。綠色華山的咖啡文學步道之旅，白天以青翠山巒搭配台灣咖啡香與華山六寶饗宴，夜晚則到有全台最大夜景之稱的閃爍燈海。黃金山魷魚的發源地就在桂林，是遊客熱購商品，還可走訪落羽松或苦苓腳步道、人猴走溪冷泉及行霖吊橋，看見在山澗出沒的台灣獼猴與大冠鷲。

除漫步山村遊樂外，南投分局推薦濱海漁村更有不同風味的旅遊感受，可到口湖第一鰻波揭開鰻魚神秘面紗，認識外銷日本令人吮指回味的鰻魚，不必到日本也能品嘗肉質最幼齒細膩的胭脂鰻，而蚵寮社區的鮮香扁魚和厚片烏魚子等則是必吃海味及必買伴手禮。

▲口湖遊客中心。（圖／雲嘉南濱海國家風景區提供）



再往海邊移動，映入眼簾的是享譽國際、生態豐富的成龍濕地，社區新設立的「捌貳問路站」不僅提供生態導覽及特色點心，更全新推出「塩之有物」濕地餐桌。到口湖遊客中心不僅可飽嚐甘苦人農情海味美食料理，還可預約串聯好蝦冏男、馬蹄蛤等漁村產業體驗及網美打卡景點等。水林鄉尖山腳社區則首創結合在地文化廟宇的五營攻略，各營之間的實境闖關總讓民眾感到驚喜不斷，十分適合親子共遊。

雲嘉南濱海風管處處長徐振能補充，雲林濱海風情也十分適合民眾以自行車迎著海風漫遊賞味，騎遊四湖鄉箔子寮，欣賞以詼諧方式詮釋東方文化藝術的喔熊藝術村，以及移動的國土「沙洲遊憩體驗」等。風管處也與水保局南投分局保持長期合作夥伴關係，如口湖遊客中心創立的甘苦人品牌及甘苦餐，可說是海味嚐鮮的食尚之旅，鄰近還有小日月潭之稱的宜梧滯洪池，都是值得大家騎遊尋悠的景點。