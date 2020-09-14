野溪整治工程「變水泥溪」網狠酸讚喔！水保局解釋：只是示意圖

▲水保局2020夏季號季刊封面惹議，民眾狠酸「溪流變水溝，讚哦」。（圖／水土保持局提供）



記者許展溢／台北報導

水土保持局2020年夏季刊號出爐，封面野溪用水泥堆砌畫面惹議，許多網友到水保局臉書怒批，竟把小時候熟悉溪流改到完全不想去，根本破壞生態、野溪殺手，應改「水泥局」才對，等批評聲浪。水保局今（14日）向《ETtoday新聞雲》說明，這只是一張示意圖，且任何工程設計、施作過程都會做「生態檢核」。

水保局貼出封面提到，水保局將屆滿60週年之餘，還特別規劃了「水保一甲子」單元，循著時光軌跡與老照片，回溯到台灣深耕、茁壯的水土保持歷程。只是眾多網友不滿直指，「如果溪流要被整治成上面文宣圖案的樣子，那還寧可什麼都不要做，否則就只是浪費公帑來破壞溪流的自然與生態而已。」

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網友還說，「可不可以不要把一條條美麗的采采流水，都搞成死氣沉沉的水泥溝！」，質疑「水保局最近花了超多錢在做行銷。什麼時候貴局處才真正要做到水土保持，而不是水泥保持呢？」「水保局和水泥業者是感情有多深啊，要不要直接用水泥把台灣所有的河川填平，反正怕淹水嘛。」

▲麗太溪東富田橋上游整治工程。（圖／水土保持局提供）



有人怒指 「太扯了！這整個生態剷除，強化水流切割力，到底是什麼思維要將美麗的野溪搞成這副德性還發文歌功頌德？」、「可以不要再做水泥溪了嗎？」、「野溪殺手」、「根本破壞生態」，網友酸「弄成這樣叫水土保持？要不是我讀書少不然就是這個單位都是人才！」，有人則表示「封面選擇錯誤阿XD」。

水保局解釋，封面只是一張「示意圖」，是想要表達河溪整治工法有很多種，如可用石塊或混擬土，很多民眾抗拒混擬土，認為對生態維護較差，把水泥袋帶到河溪不對，但混擬土的安全和維護上，都比一般石頭來得好，強度使用年限較高，對於民眾意見會尊重。

▲網友轟「把水生植物挖掉改成一堆水泥，真是好棒棒。」（圖／水土保持局提供）



水保局保育治理組說明，河溪整治不一定會照此封面做，還要看地域、水域，陸地及動物，和地方要求等情況。舉例曾有在地人反對用石頭自然工法，就是覺得不安全，並強調野溪整治過程「事出必有因」，可能會淹水、淤積，影響農田、房舍，先尋求原因，再接著對策。

保育治理組指出，國人對生態環保觀念逐年提升，設計過程會先把民眾「基本要求」，最重要的「安全保障」顧慮到，接下來才考慮生態破壞的狀況。且現在所有工程都會要求「生態檢核」並分級，看是否有高度危險該保護的物種、該加強的重要措施，再開說明會，邀請居民、關心的團體和專家討論。