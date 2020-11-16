台南安平區疑行車糾紛　機車騎士拿安全帽猛砸小黃司機全都錄

▲機車騎士在大馬路上以安全帽猛毆小黃司機，兇殘畫面景象令人怵目驚心。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導



台南市安平區府前路二段，16日晚發生一起街頭鬥毆事件，一輛計程車與1部機車疑發生行車糾紛，雙方在街頭全武行，計程車司機被打倒在地，遭騎士拿安全猛砸，民眾發現馬上用手機錄影，市警四分局據報迅速到場，惟打人機車騎士已逃離，小黃司機受傷送醫幸無生命危險，警方將37歲涉案人王姓騎士傳喚到案。

該街頭鬥毆事件發生在晚上6時多，地點在安平區台南市永華市政中心後門的府前路二段與府前三街口路上，一輛計程車疑與一輛機車疑因行車糾紛發生衝突，計程車司機與機車騎士2人在路上理論，一言不合發生肢體衝突，小黃司機不敵被打倒在地。

騎士不肯罷休，不僅踩、踹小黃司機胸部，還拿安全帽猛砸司機頭部，有民眾發眾馬上拿手機錄影，並PO臉書社群「台南爆料公社」。

台南市警四分局警方接獲110報案，馬上派警網到場，警方到場時機車騎士已逃逸，51歲陳姓計程車司機，遭機車騎士以安全帽毆打，致身體部位多處受傷，立即送至郭綜合醫院治療，目前無生命危險。

警方說，初步查證係為計程車駕駛與重機車騎士之行車糾紛而產生之傷害事件。警方已先行至醫院對傷者製作筆錄，並掌握機車騎士身分，目前積極追查到案中。

據了解，目擊民眾紛紛將影片PO在「台南爆料公社」，網友：「整個往死裡打，警察一來就馬上跑掉！」，並描述當時雙方發生行車糾紛，騎士下車拿安全帽往運將頭部「狂貓」將近5分鐘，「不知道前面司機被打了多久…」且還有拍到騎士狠狠用腳踩死運將脖子，現場民眾上前勸阻都被用力推開。

影片中，可見計程車逆向停在雙黃線上，機車則橫停在車前，運將倒在車後痛得不斷翻滾，穿著全身黑的光頭騎士凶神惡煞，對著倒地的運將不斷叫囂「蛤！」「對嗎？」「你在派三Ｘ？」一腳踩著他，一手拿著安全帽，猛烈重擊頭部，讓現場民眾看得驚聲尖叫，畫面相當嚇人。

此事也引爆網友熱議，網友紛紛留言：「什麼時候治安變這麼差了」、「看到這個影片真令人感傷和痛心」、「這個社會價值越來越偏差.治安敗壞」、「甘！再怎樣衝突怎麼可以把人往死裡打，家屬如果看到這影片多心疼，被打的都沒有反抗能力了還一直打，台灣法律還不振作要繼續保護這種人嗎？」、「是不是又要說自己有病沒吃藥」、「偉哲又要黑了…」…，民眾紛紛感嘆台南治安變壞。

▼警方在貼文下方回應。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

台南市警局公共關係室股長陳建華看到，馬上貼文說明警方接獲110報案有交通事故馬上派員到場，本案警方已掌握機車車號及使用對象，將通知到案說明釐清案情並依法究辦，感謝大家對警政治安的關心。

▲市警四分局將涉案37歲王姓男子傳喚到案，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警四分局於16日深夜9時35分，持到案通知書循線將37歲的涉案機車騎士王姓男子傳喚到案，目前在四分局派出所製作偵訊筆錄中。

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