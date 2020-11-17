快訊／台南成大男學生租屋處輕生　搶救2小時不治身亡

▲成大1名4年級學生在其承租居住的套房內燒炭尋短，經送成大醫院搶救仍不治身亡。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區東豐路17日凌晨驚傳1名22歲劉姓成大學生在租處燒炭尋短，台南市消防局據報迅速到場，發現劉生已無生命跡象，經緊急送成大醫院急救，到上午6時4分許，仍宣告不治身亡，全案目前由檢警調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於17日凌晨3時50分許據報，位於台南市北區東豐路出租套房有學生燒炭尋短，119馬上派出救護車前往搶救。救護人員到場發現該名學生已OHCA（無呼吸心跳等生命跡象）由公園消防分隊救護車緊急送成大醫院急救，醫院急診團隊全力搶救至上午6時4分許，惟仍宣告不治身亡。

據警方初步調查，該名22歲劉姓學生係成大中文系四年級學生，住該處出租套房4樓，係房東發現有燒炭味查看發現報案，尋短原因不明，全案由警方報請檢察官相驗查處中。

據了解，劉姓男學生租處隔壁的大學生遭煙嗆傷，房東到場發現劉男房門上鎖，但有水從房裡溢出，房東趕緊進入查看，赫見劉生燒炭輕生，房東趕緊報警，警消到場緊急將劉姓男學生送醫，然已回天乏術。

經了解，劉男幾個月前與女友分手，卻疑似仍捨不得這段感情，而學校亦劉男進行心理及性平輔導，但劉男疑是放不下想不開，才選擇燒炭輕生。

成大指出，將會召開主管會議，由校長蘇慧貞主持，全校一、二級主管一律與會，研議如何多關心學生、研究人員及教職員。近來台大、成大紛紛傳出學生尋短，顯示如何加強預防尋短事件與師生心理傳康輔導是各校當務之急。

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